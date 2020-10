Villa Gesell permite con estrictos protocolos, el ingreso de propietarios no residentes

Pese a la delicada situación regional con brotes en Mar del Plata y la vecina Pinamar, Villa Gesell, una de las ciudades más férreas en los controles y en no autorizar el ingreso a la localidad para evitar contagios, abre sus puertas para el ingreso de propietarios no residentes por 24 horas. El intendente Barrera discrepa con sus pares de los distritos donde es muy elevado el número de contagios, ya que al abrir actividades y no ejercer los controles pertinentes, “se dispararon los contagios y la culpa hay que buscarla dentro de su distrito, no la tiene la provincia”, consideró.

“El ingreso debe ser por urgencia o razones de fuerza mayor y se permite por 24 horas”, aclaró el intendente, Gustavo Barrera, y expresó “gran preocupación” por la suba de contagios en Pinamar y Mar del Plata.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dio detalles sobre los permisos que comenzó a dar el último fin de semana el municipio para permitir el ingreso de propietarios no residentes bajo estrictos protocolos y expresó “gran preocupación” por la suba de contagios de coronavirus en Pinamar y Mar del Plata.

“Nos regimos por el decreto nacional y el ingreso debe ser por urgencia o razones de fuerza mayor, para lo cual la gente debe explicar los motivos en la web del municipio y nosotros verificamos que el pedido cumpla los requisitos y se permite el ingreso por 24 horas”, explicó el jefe comunal, en declaraciones a radio Provincia.

Barrera detalló la decisión del municipio de permitir el ingreso de propietarios no residentes e informó que, desde que se puso en marcha este fin de semana, ya entraron “50 propietarios no residentes que hoy se están retirando”.

Asimismo, el intendente indicó que el municipio “trabaja con protocolos y con las autoridades para tratar de aprovechar la temporada de verano de la mejor manera posible, pero todavía el turismo no fue habilitado”.

“Hay que pensar en tener la mejor temporada posible y preparar la ciudad desde lo sanitario, pero hoy es imposible hablar de temporada si el sistema de salud está colapsado”, señaló el intendente.

Barrera sostuvo que observa “con gran preocupación lo que ocurre en Mar del Plata, donde el virus no conoce límites y cuando eso ocurre en una zona, termina perjudicando al resto de los municipios” vecinos.

“Ellos aplican un modelo diferente y los resultados están a la vista: lo mismo pasó con Tandil”, dijo al respecto, tras agregar que “el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, no se tiene que enojar con quienes se contagian sino que tiene que aplicar las normas y decretos para evitar que la gente se contagie y se muera”.

El jefe comunal agregó que “si se relajan y abren como abrieron avenida Güemes y los bares y no se controla, ahora se dispararon los contagios y la culpa hay que buscarla dentro de su distrito, no la tiene la provincia”, consideró.

En Villa Gesell hay “70 casos activos y 180 en total desde que empezó la pandemia, pero si miramos a Pinamar, tiene 228 casos activos y 796 positivos, es decir, la situación es muy diferente: hay ciudades que resolvieron no tener los cuidados necesarios y se generó mayor contagio”.

Sobre posibles aperturas en un futuro, Barrera evaluó que “hay que ir abandonando de a poco el sistema que estamos teniendo y pasar a otro que permita tener otra contemplación en cuanto a cómo movernos, pero apelando a la responsabilidad de cada ciudadano”.

“Lo mismo si hablamos de temporada: será complicada si el turista, los empresarios y los trabajadores no entienden cómo manejarse dentro de la pandemia”, concluyó.

Leé más notas de actualidad en Faro Noticias