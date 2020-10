Se esperan los protocolos generales, para adoptar lineamientos comunes en la región y así, abrir el turismo

Se especula que en el transcurso del mes de octubre, estén elaborados los protocolos nacionales y provinciales para la habilitación del turismo. Una vez que estén estas pautas generales, los municipios turísticos de la región tendrán lineamientos, mecanismos y protocolos comunes. Al respecto, ya están trabajando los intendentes, para poder garantizar una temporada con muchos cuidados, “pero con la menor cantidad de contagios y sufrimientos posibles”, según manifestó Cristian Cardozo.

El intendente del Partido de La Costa Cristian Cardozo, brindó una conferencia de prensa virtual, en compañia del jefe del Comité Epidemiológico de La Costa, Dr Marcelo Melgarejo.

El la reunión que se realizó vía Zoom, luego de una breve introducción del intendente y de Melgarejo, los funcionarios respondieron las inquietudes de más de 20 medios de La Costa y la región, preguntas que fueron enviadas con anterioridad, para hacer más ágil la reunión.

Cardozo ratificó que habrá temporada, “somos anfitriones por naturaleza”, dijo, además sumó varios factores de carácter macroeconómico y domésticos, que indican que no es una cuestión de elección, es una realidad que va más allá de los deseos de cada uno. Y enumeró todo lo que genera el turismo en términos productivos e industriales, además de ser el mayor motor de la economía local.

Situación Sanitaria

A su turno Melgarejo defendió lo actuado en materia de salud en un trabajo conjunto del área que encabeza y la comunidad, aportó gráficos con variables y proyecciones elaboradas y exhibidas a la prensa a mediados de julio, y los resultados se ajustan a lo previsto. Según el facultativo fue clave el comportamiento de la comunidad costera y se preguntó, “¿si podemos mejorar?, sí”, fue la respuesta.

Otro gráfico mostró que el 60% de los contagios son intrafamiliares, por contacto entre convivientes, en ámbitos laborales o reuniones sociales, lo que determina que si profundizamos los cuidados, son evitables y es factible bajar el porcentaje de contagios. Además, el facultativo mostró datos sobre cantidad de casos por localidad, lo que determina que el 75% de los casos desde el inicio de la pandemia, se concentraron en las localidades de Mar de Ajó y Santa Teresita.

Temporada 2020-2021

Al responder las preguntas de los medios, el intendente fue marcando un panorama de lo que será una temporada distinta, con muchos cuidados y protocolos, con un gran aporte de la tecnología para estar informados y evitar amontonamientos, para lo cual se está trabajando con todos los sectores en “una mesa transversal” para que la información fluya y en caso de tener un alerta, llegue en forma rápida a la comunidad para activar las medidas de prevención.

“Los protocolos van a ser estrictos. No va a ser una temporada como veníamos teniendo. Pero es para intentar reducir las posibilidades de brotes y para intentar dar respuestas a todas las contingencias que tengamos en el próximo verano. Queremos tener un protocolo unificado con todos los municipios de la región” manifestó Cristian Cardozo.

La apertura

En cuanto a los tiempos, el intendente fue claro al manifestar que se está esperando que nación abra la circulación en rutas y habilite los protocolos generales para el turismo en todo el país, luego será provincia que en base a esos lineamientos generales adapte lo protocolos para el turismo en territorio provincial, recién en esa instancia los intendentes de la región que ya vienen reuniéndose para delinear políticas comunes, podrán unificar protocolos únicos para los distritos turísticos de la zona Atlántica.

El jefe comunal no precisó tiempos, sí manifestó que no podemos esperar mucho más ya que el sistema a adoptar hay que chequearlo con anterioridad para ver su funcionamiento y de ser necesarios, realizar ajustes o corregir errores, por lo que consideró que debemos tener un plus de no menos de dos meses para ello, por lo que las fechas de apertura se aproximarían a mediados de octubre.

Propietarios no residentes

También habló Cardozo de una realidad común en todos los municipios turísticos de la región que es la imposibilidad de los propietarios no residentes de visitar sus viviendas por más de 72 horas, y que para ello deben realizar trámites e inscripción.

Dijo que es una situación lamentable porque “los costeros somos anfitriones por naturaleza, y estamos haciendo el mayor esfuerzo para que si hay contagios y sufrimientos, sean los menores posibles”.

Y asoció la fecha de ingreso a la apertura de los parques temáticos que será coincidente con la habilitación del turismo en el país, en el mientras tanto siguen vigentes las autorizaciones de hasta 72 horas.

