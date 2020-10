La Costa para reflexionar: de cinco nuevos casos, cuatro corresponden a trabajadores esenciales

El Comité Epidemiológico de La Costa en las últimas 24 horas ha recibido 19 testeos por parte del Instituto Nacional de Epidemiología (INE), 14 de ellos con resultado negativo y 5 positivos.

Los positivos son 2 policías que trabajan en General Madariaga y tienen domicilio en Santa Teresita, 1 vecina de Mar del Tuyú, 1 empleada municipal de Mar de Ajó que trabaja en el control sanitario de Punta Médanos, y 1 vecina de San Clemente del Tuyú, personal de salud, que trabaja en el Hospital de Mar de Ajó.

Como se puede ver, el informe nos muestra que de 5 contagios, 4 corresponden a trabajadores esenciales, y este es uno de los aspectos más duros de la pandemia. Gente que tiene que ir a trabajar, algunos hasta contra su propia voluntad, otros con miedo y la gran mayoría con vocación de servicio y solidaridad, a pesar de saber que se están exponiendo a contagiarse.

Cuantos de nosotros no queremos ni aparecer cerca del hospital, que venimos postergando dolencias o estudios clínicos, para no exponernos. Los trabajadores de la Salud, no tienen opciones, sabiendo que esto representa toda una complicación para sus familias, hasta la posibilidad de llevar el contagio a casa, pero tienen que ir a trabajar.