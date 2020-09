La realidad derriba una a una las mentiras y noticias falsas: 2.- No traerán gente de asentamientos a La Costa

A partir de una información “errónea” de un medio nacional, con mucha astucia han golpeado donde más duele, y la realidad se encargó de desmentir el posible traslado de gente del asentamiento de Guernica a municipios de la costa Atlántica.

Por la movilización de organizaciones sociales, el medio A24 realizó una cobertura de la marcha realizada contra el desalojo.

En el programa que se emite de 10 a 13, con la conducción de Facundo Pastore, la notera enviada a cubrir la marcha hacia La Plata, afirmó cuales eran las opciones que evaluaba el gobierno provincial, para reubicar a esa gente.

“Acá por lo bajo me estuvieron contando, me decian que podría ser que una parte se quede en Guernica y que otra parte de las familias se fueran a la Costa. Porque ya hubo un proceso con algunas familias que tomaron terrenos, la toma del Indoamericano, que terminaron instalándose por la zona cercana a Villa Gesell, La Clelia (SIC, por Villa Clelia). Hubo una negociación entre las intendencias con el gobierno provincial a cambio de algunas obras también” afirmó Liliana Caruso de A24.

Al rato, el mismo medio se encargó de desmentir tales apreciaciones, por el impacto que había tenido la noticia. El propio Facundo Pastore se encargó de desmentirlo y pidió disculpas.

No obstante eso, la bola se echó a andar y rápidamente se replicó hasta altas horas de la noche, a través de medios y perfiles de redes sociales afines a la oposición. Es más, muchos militantes de Juntos por el Cambio, se dedicaron a publicar esta noticia, primero “un error”, luego una falsa noticia, con una clara intencionalidad de llevar intranquilidad a la población y perjudicar al intendente Cristian Cardozo.

Los grupos de no residentes que pujan por llegar a La Costa estallaron en repudios, “¿A nosotros no nos dejan ir, y llevan gente de los asentamientos, ellos no contagian y nosotros si?”, se preguntaban.