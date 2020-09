Transitados seis meses de pandemia, se vive el momento más difícil en La Costa y la región

La ciudad cabecera de la zona Atlántica colapsa, se dan brotes en Pinamar y General Madariaga; y una incipiente suba de casos en La Costa, asociada a cierto cansancio en la gente, torna preocupante la situación a escasos meses del comienzo de la temporada. Los números actuales de la pandemia, en un clima político que no ayuda.

De más está decir que la época estacional complica aún más las cosas, se junta la incertidumbre y las presiones de distintos sectores en la previa de la temporada, al aumento en los números de contagios. Las redes sociales, un fenómeno reciente que se potenció por el aislamiento, agregan un condimento especial, y son escenario de dos fenómenos, el enfrentamiento entre residentes y propietarios no residentes por un lado, y la politización de la pandemia, con un tercer aditivo potenciador: las noticias falsas y los políticos tratando de llevar agua para su molino.

Como si esto fuera poco, se da un momento de colapso en algunos distritos y aumento exponencial en otros. El sistema sanitario zonal entendido como un todo entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú, que abarca los municipios turísticos de la Costa Atlántica está en riezgo.

Mar del Plata, que a través del Hospital Interzonal y varios centros médicos de alta y mediana complejidad que atienden Obras Sociales, en tiempos normales es el lugar a donde se derivan pacientes de riesgo de la Zona Atlántica -pero también Bahía Blanca y alrededores-, hoy está imposibilitada de recibirlos porque su sistema sanitario está virtualmente colapsado.

Es más, si así no fuera, muchos distritos tienen restricciones para que sus vecinos viajen a esa ciudad ya que existe circulación comunitaria del virus, lo que complica doblemente las cosas.

La Región

Tras los pasos de Mar del Plata en cuanto al aumento de la cantidad de infectados, la atención está puesta en el vértice sudoeste del Tuyú. En Pinamar y General Madariaga el brote no para, hoy domingo se detectaron 33 nuevos casos en la ciudad balnearia y 20 en el distrito gaucho. Villa Gesell los mira con atención y han sido infructuosos los esfuerzos de su intendente Gustavo Barrera, que el virus no se traslade a Villa Gesell que comparte geografía y actividades productivas con esas ciudades.

El intendente de Villa Gesell fue el más duro defensor del aislamiento así como fue el más activo en ir generando protocolos y compartirlos con su población, en una clara posición de practicar dureza en la hora actual y abrirse permanentemente a la posibilidad de tener temporada. Llegó al límite de enfrentarse duramente con los intendentes de Juntos por el Cambio Montenegro y Yeza, con el primero polemizó al afirmar que en Mar del Plata había circulación comunitaria del virus, con el segundo al cerrar su distrito al ingreso de Pinamarenses por el brote de casos y criticar con dureza el manejo de la pandemia en dicha ciudad: “Los números demuestran quién hizo las cosas bien y quién mal. Después lo pueden adornar como quieran”, expresó en su momento.

La Costa

Tras 6 meses de pandemia, el distrito vive un momento de ascenso en los positivos de Covid-19. Si bien el número es inferior a otros distritos, hasta promediar la semana anterior los casos activos no superaban la decena, en poco tiempo ascendieron a 34, y se teme que vayan en aumento a pesar de la prédica de su intendente en cuanto a no relajarse, respetar los cuidados, y sobre todas las cosas, no realizar fiestas ni reuniones sociales.

Desde un primer momento Cristian Cardozo adhirió a la posición de estricta cuarentena al comienzo y una apertura de actividades conservadora después, en línea con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Mantuvo un control férreo de los accesos, en principio no permitió el ingreso de propietarios no residentes, y ahora pueden hacerlo por 24, 48, o 72 horas, para controlar sus viviendas. A diferencia de Barrera, no entró en polémicas con otros intendentes y selló un acuerdo con José Rodriguez Ponte, intendente de General Lavalle, para ejercer un control conjunto del ingreso a la región.

Si bien en comparación a la cantidad de habitantes, La Costa es uno de los distritos con menos casos, en la semana hubo dos hechos que despertaron preocupación en la opinión pública, fueron el contagio del exintendente y exdiputado provincial Juan de Jesús y una seguidilla de casos positivos en una residencia geriátrica de Santa Teresita, que hasta el momento reporta 10 pacientes positivos de Covid-19.

Un clima político que no ayuda

Se viven momentos difíciles en La Costa, con cierto cansancio en la gente y la incertidumbre sobre que tipo de temporada de verano tendremos. A esto se suma la desinformación tendenciosa de muchos medios que comulgan con la oposición y toneladas de noticias falsas. La disputa política entró en escenario con los contagios, y amenaza a convertirse en un arma tan letal como el virus.

La controversia con el ingreso de propietarios no residentes, azuzada por legiones de trolls, está presente como a lo largo de estos últimos meses, con la diferencia que la situación epidemiológica empeora y la temporada se acerca. El concejo deliberante no es una excepción en la lucha política en medio de la pandemia. Las iniciativas del ejecutivo con la creación del *EMTUR, que contienen reglamentaciones sujetas a ordenanzas que debe votar el Concejo Deliberante, encuentran obstáculos en los ediles de la oposición y terminan siendo bastardeadas en redes sociales. Tal el caso de la excepción de tributos para los comerciantes que al ver reducidas sus instalaciones, pueden extender mesas o Decks en la vía pública.

El único beneficiado en esta situación es el desaliento, dejando como saldo la sensación de desprotección en la población.

La pregunta que nos hacemos de si vamos a salir mejores después del Coronavirus, sigue siendo un interrogante abierto con la balanza inclinada hacia la idea que en esta pandemia hasta ahora, no hemos aprendido nada.

*EMTUR: Ente Municipal de Turismo, está integrado por el ejecutivo a través de la Dirección de Turismo, por el Concejo Deliberante y el sector de prestadores de servicios, en especial gastronómicos, hoteleros y parques temáticos.

Informe de casos por distrito en la Zona Atlántica

Mar del Plata: 3.234 activos – 11.527 casos totales

Tandil: 413 activos – 921 casos totales

Olavarría: 237 activos – 1.116 casos totales

Pinamar: 231 activos – 708 casos totales

General Madariaga: 130 activos – 590 casos totales

Miramar: 129 activos – 308 casos totales

Mar Chiquita: 115 activos – 341 casos totales

Dolores: 83 casos activos – 518 casos totales

Chascomús: 75 activos – 618 casos totales

Villa Gesell: 63 casos activos – 157 casos totales

Las Flores: 53 casos activos – 91 casos totales

La Costa: 34 casos activos – 105 casos totales

Castelli: 14 casos activos – 83 casos totales

Ayacucho: 13 caso activo – 116 casos totales

Lezama: 5 casos activos – 157 casos totales

General Guido: 3 casos activos – 15 casos totales

General Lavalle: 1 caso activo – 6 casos totales

