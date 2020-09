A pesar de los palos en la rueda y las piedras en el camino, el Consejo Escolar de La Costa va

Las autoridades del Consejo Escolar, pertenecientes al espacio político del Frente de Todos, haciendo oídos sordos a críticas y entorpecimiento de su accionar, siguen trabajando en función de los objetivos previstos, adaptados a esta “nueva normalidad” que nos toca vivir a toda la población.

Les tocó “bailar con la más fea”, tener a cargo la distribución de alimentos de mayor envergadura que existe en el país: El SAE, Servicio Alimentario Escolar, que al no poder concurrir los chicos al colegio por la pandemia y el aislamiento social, deben entregar la mercadería en bolsones de alimentos.

En un principio, centralizaron los bolsones para aproximadamente 9000 familias, en tres galpones de las distintas zonas del distrito, norte, sur y centro. Allí se confeccionaban los bolsones para las escuelas de cada zona, y luego se distribuían a los establecimientos. Participaban de ello más de 100 personas, entre personal municipal (los operativos se hacían con la asistencia de las distintas áreas del municipio), empleados y voluntarios.

Descentralización

Ante el agravamiento de la pandemia en el AMBA, Mar del Plata y la región, y el peligro de extenderse al distrito, el Concejo Escolar decidió descentralizar la entrega y llevar la mercadería a las escuelas, donde existen auxiliares que pueden hacer el trabajo de armar los bolsones, evitando así manipulación de mercadería y concentración de gente. Esto se dio en el marco de las recomendaciones generales del Comité de Crisis Covid-19 del partido de La Costa, que dirige el Doctor Marcelo Melgarejo, en momentos que se temía un brote en zona centro y se suspendieron las salidas recreativas.

Esta medida fue simultanea con una readecuación en la entrega, ya que el mes anterior (julio) el concejo escolar, por decisión de su tesorera, había comprado y se había entregado mercadería de más, teniendo en cuenta el período de recesión escolar que no entregarían bolsones.

Estas dos situaciones, la descentralización y la readecuación de cupos, tuvieron una rechazo activo y militante en redes sociales y medios, de los sindicatos que agrupan maestros y de los consejeros escolares de Juntos por el Cambio. Lejos de discutir en el ámbito del Consejo Escolar, los consejeros de la oposición tildaron de autoritarias las medidas y acusaron a su presidenta Amancay Lopez, de “querer gobernar por decreto”, como el presidente Fernandez. LLegaron a la burla en relación al nuevo sistema que se iba a implementar comparándolo con “las góndolas de los supermercados”, en las escuelas.

Comunicado

Sin embargo la descentralización se puso en marcha y hoy cosecha el reconocimiento de los directivos de las escuelas, según pudo constatar Faro Noticias. Al respecto se expidió el Consejo Escolar en sus redes sociales, que en unos de sus párrafos dice:

“A partir de agosto, desde el Consejo Escolar implementamos un nuevo esquema de entrega del Servicio Alimentario Escolar (SAE) descentralizado, con la descarga de la mercadería puerta a puerta en cada escuela.

Distribuimos 9410 módulos alimentarios cada quincena en 50 establecimientos educativos, trabajan para eso más de 300 auxiliares activos, 18 agentes auxiliares *PIEDAS, y todos los directivos de escuelas con dotaciones mínimas de docentes que organizan a las familias que retiran alimentos”.

Los sindicatos a la carga

El Consejo Escolar, también tuvo que “lidiar” con los sindicatos que nuclean a los maestros. Cuando se produjo la readecuación de cupos, por haber entregado más en el mes anterior, los sindicatos expresaron “su más enérgico repudio” al “ajuste” en “la comida de los pibes”, criticando la reducción y acusando a las autoridades del Consejo de no ser consecuentes con los ideales que los llevaron a ocupar su banca, que es la defensa de los más humildes.

Promediando agosto, en reunión de Zoom con un grupo de periodistas de La Costa, la presidenta del Consejo Escolar Amancay Lopez, explicó porqué ese mes, algunas escuelas iban a recibir menos cupos. Y se negó rotundamente a que esto sea interpretado como un “ajuste”. Explicó que justamente la Concejera Escolar que ocupa el rol de tesorera, que es de Juntos por el Cambio, fue quien tomó la decisión de comprar de más, y curiosamente era una de las que calificaba la medida de “ajuste”, sabiendo perfectamente que el mes anterior hubo una compra superior al presupuesto mensual. En relación a las críticas del gremio, en especial SUTEBA, no quiso ahondar la discusión y dijo que se estaban adelantado a un problema: Que estaba acordado con el municipio, que en caso que las escuelas reporten alguna necesidad, se iba a resolver a través del area de Desarrollo Social de la municipalidad de La Costa.

Y así fue. Sabemos por Alejandro Sione, director de Entidades Intermedias, que se encargó personalmente de gestionar algunos cupos y entregarlos en escuelas que avisaron de unas pocas faltantes. En la Escuela 1 de San Clemente del Tuyú, según manifestó su directora Vanesa San Martín, faltaron bolsones para 8 familias, se comunicaron con Sione, y se los alcanzó. En ninguna otra escuela de zona norte reportaron problemas en la entrega de bolsones de mercadería.

Juntos por el Cambio no da tregua

Sin embargo en los últimos días, las redes sociales son nuevamente vidriera de los Consejeros Escolares de Juntos por el Cambio. Se oponen a todo, menos a fotografiarse al entregar alimentos, cosa que a mi entender es de muy mal gusto, la asistencia social se hace en el más absoluto de los silencios.

Renunció la tesorera del Consejo Escolar que pertenece a Juntos por el Cambio, Roxana Cavallini, y en un comunicado que titulan “El fracaso de Cristian Cardozo en la elección de los Consejeros Escolares” dicen: “Hoy ninguno de los Consejeros Escolares del Frente de Todos quiere asumir el rol (reemplazar a la tesorera que renunció) dejando así al límite de la intervención provincial al Consejo Escolar. Los funcionarios del intendente Cristian Cardozo hacen agua a la hora de gobernar”.

Consultada sobre esto Lopez, le negó importancia y ratificó que ellos (los Consejeros Escolares del frente de todos) tienen el norte en gestionar y poner toda la energía en acompañar a las escuelas y sus familias en esta difícil situación. Sobre los detalles de porqué se los acusaba de no querer asumir su compromiso, dijo que no es así, que necesitaban ver cómo eran los pasos administrativos para la renuncia de la tesorera y el nombramiento de su reemplazo. Y garantizó que el Consejo Escolar va a seguir trabajando más allá de todo y de todos. (los palos en la rueda o las piedras en el camino, esto lo pienso yo)

Para concluir esta nota, la continuidad del comunicado del Consejo Escolar que había obviado, y que con el transcurrir del relato, me parece conveniente publicar. En estos párrafos el Consejo Escolar detalla las conveniencias de haber tomado la medida de la descentralización que fue criticado por los gremios y los consejeros de la oposición política:

“Proveedores del Consejo con procedimientos reglamentarios, e incorporando una mayor compra al proveedor local lo que reduce la circulación de personas provenientes de otros distritos.

Personal de zoonosis, protección ciudadana, y de deportes de la Municipalidad, todo en coordinación con la Jefatura Distrital.

Esto garantizó, en este tiempo de pico de pandemia, que los agentes del sistema educativo y familias estuvieran mejor protegidos, con tareas protocolizadas, y ayudar a que nuestro distrito esté muy por debajo de la media de casos activos de COVID-19.

Este es un logro de toda la comunidad educativa y queremos compartir el logro y agradecer por tamaña muestra de compromiso.

Seguimos cuidándonos que falta menos y no hay que aflojar”.

Me quedé pensando en eso de “a pesar de los palos en la rueda y las piedras en el camino”. Conociendola a Amancay Lopez, ferviente militante peronista, tendría que haber escrito “a pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos…”.

Pero no es el caso, puede despertar la suceptibilidad de algún lector, y que piense que esta nota no está hecha con la objetividad crítica que los tiempos ameritan. Esta nota lejos de querer herir la susceptibilidad de alguien, intenta ser un llamado a la reflexión. Si no nos podemos poner de acuerdo en el Consejo Escolar, entonces, ¿Donde?

*PIEDA: Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes

Alejandro Lopez | Faro Noticias

