Frederic: Sectores de la oposición “abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad argentina”

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, cuestionó este domingo la “irresponsabilidad política” de sectores de la oposición que “abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad argentina” y, si bien descartó que exista un ánimo golpista, consideró que algunas personas incurren en intervenciones imprudentes.

“Estamos atravesando una época inédita por esta pandemia y eso muestra una gran irresponsabilidad política de los sectores que se reconocen como oposición”, señaló Frederic, en declaraciones a AM750.

Ante una consulta, la ministra afirmó que “no hay un clima golpista”, sino que existen “personas que tienen intervenciones irresponsables: algunos exdirigentes políticos que reclaman un protagonismo que no tienen y abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad argentina”.

La ministra hizo referencia de esta manera a las marchas realizadas en esta ciudad y en otras como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata y San Carlos de Bariloche, donde manifestantes autoconvocados y opositores se movilizaron con consignas contrarias a las políticas del gobierno nacional.

También, Frederic se pronunció sobre la protesta de un grupo de policías bonaerenses frente a la residencia presidencial de Olivos, consideró que se trató de un hecho “completamente repudiable” y opinó que “tiene que haber sanciones” para el personal que participó de esa acción.

“Es un lugar que no tiene ninguna relación con la protesta, pero sí creo que lo que va a hacer el gobernador de la provincia (Axel Kicillof) es analizar caso por caso y aplicar las sanciones que correspondan”, declaró Frederic.

Días atrás, efectivos policiales pidieron mejoras salariales y protagonizaron reclamos callejeros en varios puntos del país y de la provincia, incluso en las inmediaciones de la quinta de Olivos, un hecho repudiado por todo el arco político y la sociedad civil.

Las protestas se organizaron pese a que el Gobierno bonaerense había adelantado que en pocos días anunciaría mejoras económicas y laborales para los policías.

Consultada sobre si podría haberse evitado la protesta, Frederic afirmó: “No sé qué información tenía el Ministerio de Seguridad de la provincia” y “como las provincias son autónomas corresponde que el ministro (Sergio Berni) y el gobernador (Kicillof) analicen si podría o no haberse evitado”.

“En principio había reclamos salariales, por condiciones salariales, por los ascensos y por la prestación en salud; había múltiples petitorios, creo que esa dimensión lo hace un reclamo legítimo”, reflexionó la ministra.

Sin embargo, Frederic consideró que “a los reclamos legítimos expresados con métodos ilegales se montaron otros intereses, intereses más partidarios, malintencionados o bien intencionados, que aprovecharon unas demandas que son legítimas y que fueron reconocidas por el gobernador de la provincia, al darles el aumento”.

“Hay que estar muy atentos a las condiciones salariales del personal policial para que hechos como ese no ocurran porque la sensación de inestabilidad institucional, aunque ese no haya sido el objetivo, no lo fue de una parte mayoritaria, el efecto es ese sobre todo en los que fueron a manifestar a Olivos”, explicó.

Finalmente, la ministra de Seguridad declaró que actualmente el índice de delitos es “más bajo porque la circulación está restringida”, pero aceptó “un significativo ligero aumento de la violencia en los robos”.

“Eso nos tiene preocupados, alertados y sobre todo a los ministerios de seguridad de las provincias”, reconoció la funcionaria.

