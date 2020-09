Ley de Pesca: cómo quedaron las multas con los cambios aprobados en Senadores

El senado nacional convirtió en ley los cambios que endurecen los castigos para la pesca ilegal.

El Senado convirtió en ley ayer por la tarde el proyecto que modifica el Régimen Federal de Pesca para actualizar los montos de las sanciones y las multas, con voto del Frente de Todos (FdT) y la ausencia de Juntos por el Cambio (JxC).

El proyecto incorpora un artículo para establecer que las multas serán calculadas en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil de la más alta denominación que se venda en CABA.

Además, se dispone que el Gobierno determinará el valor en moneda de curso legal de las UP semestralmente, sobre la base del precio de venta final al público del gasoil grado dos o el que eventualmente lo sustituya.

El proyecto también remarca que las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme.

También se establece que la multa mínima será de 1.000 UP y la máxima de 300.000 UP; y que para pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, no podrá ser inferior a 3000 UP.

Asimismo, se añade que cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP.

Además, se modifica el artículo 54 de la Ley original para que en las embarcaciones extranjeras, los gastos en los que incurran los organismos actuantes como consecuencia de la comisión de infracciones a la mencionada ley corran por cuenta de su propietario.

Finalmente, se sustituye la denominación “Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura” por la de “Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera”.

“Este es un tema de enorme trascendencia. Tiene que ver con la soberanía, con la defensa de la Constitución, con la enorme trascendencia que tiene la pesca en el sistema productivo de la Argentina”, señaló el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá.

El legislador agregó que “la pesca ilegal significan entre mil y dos mil millones de dólares anuales de pérdida para la Argentina” y que “tiene más significación que la exportación de carne de vaca”.

“Estamos defendiendo la soberanía argentina sobre nuestras aguas jurisdiccionales. Se trata de una cuestión de Estado”, sentenció el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado.

El senador bonaerense Jorge Taiana remarcó que “los buques extranjeros tienen el apoyo ilegítimo e ilegal de las autoridades británicas que usurpan territorio argentino en las Islas Malvinas”.

