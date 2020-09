Pinamar | Personal de Salud se moviliza por el inminente colapso del sistema sanitario

Según declaraciones del Secretario de Salud de hace unos días, cuando aún no se había producido el alarmante aumento de casos, las camas de terapia intensivas se encontraban al borde del colapso. El personal de salud está sobrecargado por contagios en su plantel, licencias por embarazo y trabajadores que no cumplen funciones por ser personas de riesgo. El 15 % o más de los profesionales del área están enfermos de Coronavirus y por momentos quedan solo dos enfermeras para cubrir todo el hospital.

La situación actual del sistema sanitario de Pinamar, preocupa a los enfermeros y enfermeras que hoy literalmente no dan más, es por eso que tomaron la decisión de marchar y reunirse en la rotonda de Bunge y El mar el próximo 21 de septiembre. El reclamo tiene que ver entre otras cosas con las condiciones laborales, el agotamiento por falta de personal y la población de pacientes con Covid-19 que hoy están alojados en el hospital comunitario de Pinamar.

Si se toman en cuenta las declaraciones de hace algunos días atrás por parte del propio secretario de salud, las camas de terapia intensiva están al borde del colapso, fue el propio Eduardo D’Agostino quien lo dijo en una entrevista a un medio local la semana pasada.

A eso hay que sumar también las declaraciones de la doctora Sonia Coll directora de atención primaria de la salud, que dio números que preocupan sobre el personal del hospital que hoy esta contagiado de coronavirus. Según dicen hay un 15% o más del personal sanitario que padece la enfermedad, a eso hay que sumarle personal que está de licencia por ser ademas posibles pacientes de riesgo, y enfermeras que están de licencia por embarazo.

Sólo dos enfermeros en todo el hospital

El agotamiento del personal de salud es claro y evidente y es por eso que preocupa la situación que se vive hoy, básicamente porque ese mismo personal es el que realiza todas las tareas que las maquinas no pueden hacer. Otro tema fue el brote de contagios que se dio en el hogar de abuelos de Ostende, muchos de esos pacientes fueron derivados al hospital y hace algunas horas atrás solo había dos enfermeras para la atención de los abuelos y los enfermos de coronavirus más jóvenes.

La manifestación del próximo 21 está confirmada, lo que aún no está decidido es bajo que modalidad será, si habrá una concentración o una caravana de vehículos, para no fomentar posibles contagios, ya que los casos van en aumento en Pinamar, en un segundo brote que hasta el momento no se pudo controlar.

Pinamar superará en las próximas horas los 400 casos desde el inicio del brote que llegó, según palabras del intendente Martin Yeza, de la mano de un arquitecto que mantuvo contacto con el exterior al salir a comprar materiales mas baratos.

Fuente: Faro Noticias | Pinamardiario

