Covid-19 | La Costa refuerza los cuidados: inauguró una nueva campaña de concientización

En una región donde avanza la pandemia, y ante el peligro de estar todos los distritos interconectados por razones productivas, de abastecimiento y hasta de prestación de servicios -especialmente en salud y seguridad-, las autoridades del Partido de La Costa, inauguraron este fin de semana una campaña de concientización, dirigida a extremar los cuidados y defender los logros alcanzados.

La campaña, centralizada a través de un video compartido en redes sociales, hace eje en “acostumbrarnos a los cuidados de esta nueva normalidad” mantener el distanciamiento social, el uso siempre del tapa boca y no realizar reuniones sociales.

A continuación, el texto del video

Vecinos y vecinas de La Costa, estamos con pocos casos activos, un verdadero logro de la comunidad. Llegamos así a un momento decisivo de la pandemia: es ahora cuando debemos estar aún más atentos a los cuidados y responsabilidades. Así es como vamos a lograr cumplir sueños.‬

‪Cuidarnos es responsabilidad de cada uno de nosotros: usemos siempre tapaboca, mantengamos la distancia social, no hagamos fiestas o reuniones sociales. No hay que aflojar, tenemos por delante muchas ilusiones pero para cumplir con ello no queda otra que hacernos cargo.‬

‪Si nos descuidamos, corremos el riesgo tirar por la borda el esfuerzo de estos meses. El virus está presente muy cerca nuestro, por lo que debemos acostumbrarnos a los cuidados de esta nueva normalidad. Sigamos unidos, vamos a salir mejores de todo esto. ¡Podemos!‬

