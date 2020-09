Se encuentra en su domicilio el vecino que tuvo Coronavirus y se accidentó en San Clemente del Tuyú

Jorge se encuentra bien de salud, repuesto del golpe que sufriera ayer al caerse de una escalera mientras arreglaba el tanque de agua de su casa. Haber sido portador de Covid-19 junto a su esposa, no representa un riesgo para quienes estuvieron en contacto con el, según manifestó a Faro Noticias.

El vecino, que hace 40 años visita la localidad y 20 que tiene domicilio en San Clemente del Tuyú, viviendo alternadamente en Buenos Aires y La Costa, había ingresado el jueves último por 48 horas, y este sábado se disponía a regresar a La Matanza, lugar donde tiene su otra propiedad y lo agarró la cuarentena. Por esta razón, no terminaron de hacer su mudanza hacia esta localidad, como tenían previsto en el mes de marzo.

En relación al tema de mayor preocupación para la comunidad sanclementina, contó a Faro Noticias que tuvo la enfermedad de Coronavirus junto a su esposa, dispone del alta nacional emitido por el Ministerio de Salud, y al caerse, luego en el hospital, informó de su situación ya que podía ser donante de plasma.

Contó que un primer momento pasó momentos difíciles, el personal de salud que lo atendió entró en desconcierto y por momentos sintió discriminación y mal trato. Hasta que se pudo aclarar la situación, luego de eso la atención cambio “de la noche a la mañana, fue muy bien tratado” y tiene palabras de agradecimiento para el hospital de San Clemente del Tuyú.

Jorge había proyectado varios emprendimientos en la localidad que generarían “80 fuentes de trabajo” y estaría dudando si llevarlas a cabo “por la desilución” que sintió al haber sido tratado de la forma que sucedió en redes sociales. Su mujer aclara que también recibió palabras de aliento de muchos vecinos.

Según manifestó a Faro Noticias el vecino accidentado, conoce bien los protocolos, y lamenta la situación de los policías y bomberos que desde ayer estarían aislados, y asegura que cumplió con todas las normas y disposiciones para ingresar a la localidad. “Somos gente responsable, cuando me sentí resfriado en Matanza, lo primero que hice fue aislarme y avisar a mis dos hijos que viven en propiedades linderas, que no me visiten. El resfriado avanzó y al hacerme el test de Covid-19, di positivo junto a mi esposa, pero mi familia no corrió riesgos. Estuvimos en cuarentena y ya recuperados, tuvimos que venir a San Clemente a arreglar la bomba, ya que la cuidadora que enviudó hace poco y se encuentra sola en un departamento interno, estaba sin agua. En esas circunstancias sufrí el accidente, arreglando el tanque”, dijo Jorge visiblemente sensible por el mal momento vivido.

Faro Noticias estuvo en la comisaría local y en el hospital chequeando este hecho que conmovió a la opinión pública por las diferentes versiones que circulan en redes sociales. Hablamos con el oficial de turno que está a cargo de Comisaría Tercera y no reportó conocimiento acerca de esta situación.

Personal del hospital quienes tuvieron contacto estrecho con el paciente recuperado, lo hicieron con todas las medidas de seguridad del caso y guardando los protocolos. “Así se caiga un nene jugando, nosotros vamos con todas las medidas sanitarias del caso, con guardapolvos, máscaras y guantes. Por suerte elementos sobran y sabemos cuidarnos. Aún así, sabemos que cuando no tiene que tocar, nos va a tocar”, dijo un personal de la salud que lo acompañó esta mañana a su casa, que revista en el nosocomio local.

Según manifiestan testigos del hecho, no ocurrió lo mismo con personal de bomberos por quienes Jorge tiene palabras de agradecimento ya que fueron quienes lo asistieron cuando cayó del tanque de agua al techo de su casa, razón por la cual en un primer momento fueron aislados.

En Bomberos Voluntarios hablamos con el oficial de guardia, quien no estaba al tanto del caso y nos remitió al jefe del cuerpo, Gabriel Magliolo.

