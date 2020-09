Dichiara: “No es momento de abrir, comprendemos la necesidad de los propietarios de venir a ver sus viviendas”

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dicchiara, se refirió a los propietarios no residentes que pretenden ingresar en el distrito para chequear el estado de sus viviendas, en el marco de las versiones que comenzaron a circular en torno a los robos y destrozos que las mismas estarían sufriendo en las localidades de veraneo.

En este sentido, el alcalde señaló que “obviamente entendemos la necesidad que tienen de venir a ver sus viviendas de veraneo. Lo que realmente hay que interpretar es que hoy la prioridad es cuidar la salud de todos, y por ende nosotros en cada uno de los distritos lo estamos haciendo con cada una de nuestras poblaciones, evitando que venga gente de afuera”.

“Esto entendiendo que las ciudades emisoras de mayor turismo para con las localidades turísticas de la costa atlántica, que son la Capital Federal y en el caso nuestro Bahía Blanca, son lugares que precisamente en este momento están complicados con la pandemia, con cual nos impide a nosotros permitirle la posibilidad de que la gente venga a compartir estos momentos con nuestras propias poblaciones”, explicó.

Y en la misma línea, Dichiara añadió “nosotros estamos en fase 5 como casi todos los distritos de la costa y entendemos que todavía hoy no es el momento de hacer una apertura aunque comprendemos las ganas fundamentalmente que tienen ellos de venir a ver sus viviendas, con lo cual esperemos y rogamos que en algún momento podamos hacerlo porque indudablemente lo que más queremos es que todo vuelva a la normalidad y buscamos volver a ser una ciudad amigable y receptiva como lo hemos sido toda la vida las Municipalidades de la costa atlántica Argentina”.

En lo que atañe a la temporada de verano, el jefe comunal sostuvo que “hoy se vislumbra incertidumbre fundamentalmente. Nosotros estamos trabajando todos los intendentes de la costa atlántica conjuntamente con la provincia de Buenos Aires y con la Nación en las posibilidades del protocolo, pero indudablemente hay un sin número de preguntas que son de muy difícil respuesta sin saber cómo va a estar la situación el 1º de diciembre”.

“Por eso creemos que esto es día a día, que tenemos que ir trabajando tratando de tener nuestras previsiones, que tenemos que ir trabajando intentando tener una temporada normal pero con las dificultades lógicas que nos imaginamos que puede llegar a haber si no hay una vacuna y la pandemia continúa”, explicó al respecto.

Consultado sobre la postura de la oposición en el marco de la pandemia por coronavirus, el intendente del Frente de Todos comentó que “no es momento de política sino de estar todos juntos y unidos, de tratar de entender que tenemos que tener empatía con el otro, de no sacar ventajas que en definitiva pueden terminar siendo una desventaja en la política, porque la gente está mirando y está viendo lo que estamos haciendo cada uno de los gobernantes”.

“Hoy más que nunca tenemos que estar unidos y la dirigencia política dar esa muestra de grandeza y coherencia que la gente tanto nos pide para tratar de llevar adelante la situación que es tan complicada no solo en la Argentina sino también en el mundo, y que está dejando un montón de muertos. Entonces creo que ante eso lo que hoy tiene que primar es la solidaridad, la empatía con el otro y el trabajo en conjunto para tratar todos de salir de esta situación. No tenemos que meter la política de por medio con chicanas bajas que no le hacen bien a nadie”, puntualizó el alcalde.

