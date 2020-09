“Juntos por el Contagio” prepara una caravana a La Costa

Plan Infectar: lo hicieron ayer en el congreso con la consigna “Presentes por la república”, lo hicieron el 17 de Agosto en el Obelisco, ahora preparan una movilización a La Costa y amenazan con entrar a sus viviendas aunque no los autoricen.

No se que harán las autoridades municipales, ni algunos de mis colegas que nada dicen de esta situación, que ha trasladado el escenario de conflicto que plantea Juntos por el Cambio de lo nacional, a las localidades costeras.

Se lo que voy a hacer yo, y lo estoy haciendo, escribir sobre esta situación que enfrenta a propietarios residentes, con no residentes. Y esta es la gota que rebalsa el vaso, porque como he dicho en otra oportunidad, quienes vivimos todo el año y quienes lo hacen en su tiempo de descanso, siempre hemos constituido una gran familia. Y esta situación de enfrentamiento me obliga a escribir sin temor a ser tildado de oficialista, porque lo que estoy defendiendo ES LA VERDAD.

LO NACIONAL

La estrategia política de Juntos por el Cambio, a quienes yo llamo “Juntos por el Contagio”, salta a la vista: Si al gobierno nacional le va bien con el manejo de la pandemia, será un rédito político para Alberto Fernandez. Y están abocados a que fracase la estrategia del gobierno con consignas falsas empujando a la gente a que no respete las normas de aislamiento y distanciamiento, sin importar las consecuencias, sin importar las muertes, el objetivo es que fracase el gobierno.

Promediando la pandemia, intelectuales y personalidades de Juntos por el Cambio, en un documento calificaron a las medidas del gobierno con relación a la pandemia, como una INFECTADURA. En los últimos días fueron más lejos, acusan al gobierno de TERRORISMO SANITARIO.

En momentos en que colapsan los sistemas sanitarios, que aparecen los primeros casos de gente con cuadros clínicos críticos y no consiguen respiradores, la oposición está empujando a los propietarios no residentes de las localidades balnearias, a viajar e ingresar por la fuerza a sus viviendas.

Por si alguien quiere sacarse las dudas con respecto a la situación que se está viviendo en el país, que se tome dos minutos y escuche al personal de salud que está en primera linea de la batalla contra el Coronavirus. Seguramente para los fundamentalistas que creen “que vamos camino a ser Venezuela”, ellos como quien escribe estas lineas, seremos acusados de K y oficialistas, pero nada más alejado de la realidad. Desde nuestro trabajo, estamos reflejando la VERDAD, sin temor a mal interpretaciones, porque el momento actual no da para tibiezas ni resguardar intereses personales.

LA COSTA: LA PURA VERDAD

Hace aproximadamente un mes que empezó una campaña mediática para instalar un supuesto caos en La Costa, hablan de 570 viviendas usurpadas, además de robos, desmantelamientos, en un distrito “QUE ES TIERRA DE NADIE”. Nada más alejado de la realidad, existen hechos de violación a la propiedad privada como existieron siempre, así como existen en todo el país. Pero para los agitadores, que buscan un hecho político que se verá a lo largo y ancho del país, ¿que mejor que pintar un panorama desesperante para empujar a los propietarios no residentes a venir a ver sus viviendas?

Triste, muy triste

Lo triste, muy triste, es el enfrentamiento entre quienes quieren venir y quienes no quieren que vengan para evitar contagios.

Lo triste, muy triste, es ver como se manipula la verdad a través de medios nacionales apoyados logísticamente por opositores locales que quieren llevar agua para su molino, en su enfrentamiento político con el gobierno municipal.

Lo triste, muy triste, es ver cómo trasladan un conflicto a nuestras localidades, en momentos en que la gente se está relajando y cuesta mantener el distanciamiento. Los costeros tendríamos que estar cuidándonos entre todos, y quienes no viven aquí, tendrían que estar apoyando ese cuidado, que en definitiva es en función de lo que todos queremos: Tener verano, que unos trabajen y otros disfruten su descanso.

Lo triste, muy triste, es que este enfrentamiento entre residentes y no residentes, puede dejar heridas difíciles de cicatrizar. Lo que los argentinos necesitamos, hoy más que nunca, es terminar con los enfrentamientos.

EL CONFLICTO

El municipio ha autorizado a los propietarios no residentes a visitar sus propiedades por el lapso de 24 horas. Ha implementado protocolos para ello. Pero eso no alcanza, la gente quiere venir sin esas restricciones.

El intendente de La Costa, Cristian Cardozo, desde la primera hora de la pandemia fue un “cruzado” del aislamiento y a decir verdad, teniendo en cuenta qué pasa en municipios de la zona atlántica, las cosas han ido bien. Hoy La Costa, un municipio con 100.000 habitantes, tiene 8 casos activos. Los municipios de la zona Atlántica gobernados por quienes están agitando la movilización a La Costa, han tenido brotes de Coronavirus desesperantes para su población: Mar del Plata. Pinamar y Dolores, todos ellos con mandatarios municipales de Juntos por el Cambio. Ante esta situación, es muy difícil que Cardozo cambie su postura.

Lo cierto, es que quienes alientan la movilización, tampoco están dispuestos a dar un paso atrás. Quienes quieren instalar el conflicto, cuanto más grande mejor. Y en las últimas horas, los días previos a la movilización programada para este viernes 4 de setiembre, las noticias falsas sobre usurpaciones y robos, han ido en aumento.

También es cierto, que los propietarios no residentes, todos tienen algún vecino que mire sus viviendas. La necesidad de viajar y romper las normas establecidas, son al menos, excesivas. Sólo se entienden en el marco de inseguridad que les han generado. Así las cosas, es difícil una negociación.

En el medio los tibios, quienes no hablan por guardar un lugarcito en la comodidad del “no hagan olas”, sin tomar partido por una situación que nos perjudica a todos. También están los que no cuentan la verdad, porque ésta, supuestamente, iría en beneficio de Cristian Cardozo.

Espectadores de esta situación, y expuestos a posibles contagios, la mayoría de los costeros de buena fe, que no opinan sobre el asunto.

Yo estoy dispuesto a contar la verdad, sin temor a ser tildado de oficialista.

Alejandro Lopez | Faro Noticias

NdR: Quien escribe estas lineas hace 6 meses que no ve a su familia, sus hijos viven en Buenos Aires y tienen casa en La Costa.

Más en Faro Noticias