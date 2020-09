Kicillof pone el foco en la prevención: No voy a gobernar “con focus groups, ni con encuestas” afirmó

El gobernador bonaerense pone el foco en la prevención al mayor nivel posible y afirma que “La única forma de cuidarse es muy antigua. Pero no es una pérdida de libertad, sino una ganancia de cuidado”. No voy a gobernar “con focus groups, ni con encuestas” disparó Kicillof.

En un marco de unidad bonaerense entre oficialismo y oposición, Kicillof habló en presencia de intendentes del conurbano de ambos signos políticos. Allí estuvieron los intendentes Julio Garro (La Plata), Juan Zabaleta (Hurlingham), Néstor Grindetti (Lanús), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Mayra Mendoza (Quilmes). “El virus cruza la General Paz como la cruza la gente”, planteó Kicillof como disparador de su intervención.

“El aprendizaje que logramos es que es un error abrir prematuramente, es un error abrir de más. Ha pasado en nuestro país y nuestra provincia. No estamos de acuerdo, no podemos acompañar más aperturas. Lo que podemos hacer es tratar de estabilizar. No podemos arriesgar lo logrado en cinco meses, a perderlo en cinco días”, expresó el gobernador de la Provincia.

“¿Cómo explico que si no hay lugar de camas de terapia, abro más actividades? Estamos muy satisfechos de que no haya faltado una cama ni un respirador”, dijo el mandatario y agregó: “No soy el que está peor, obviamente. Pero la verdad es que llegó el virus y todavía nos está ganando. Todavía no tenemos vacuna ni remedio. Eso genera incertidumbre e impotencia. La única forma de cuidarse es muy antigua. Pero no es una pérdida de libertad, sino una ganancia de cuidado”.

“Yo quiero felicitar al pueblo de la provincia de Buenos Aires porque lo está haciendo muy bien. Lo que nos obliga a guardarnos no es el Gobierno, es el virus. Por uno que no cumple, hay miles que sí lo hacen”, agregó.

En esa misma línea, Kicillof envió también un fuerte mensaje político y llamó a “no politizar” la pandemia, en referencia directa a las expresiones anticuarentena que se desarrollaron en las últimas semanas, fogoneadas por sectores radicalizados de la oposición.

“Estamos en medio de una pandemia. No es un año electoral. No es momento de hacer política con esto, con algo tan delicado. Necesitamos que nos ayuden. Hay una parte que pareciera que incentiva y busca que la gente se contagie. No es un año para politizar. Lo que daña la economía no es el Gobierno, es el virus. Hay que cuidarnos. A mí me eligieron para gobernar y no voy a hacerlo con focus groups, ni con encuestas” añadió Kicillof.

Más en Faro Noticias