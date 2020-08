Marcos “Cotoco” García dio positivo de Covid-19

El concejal del Partido Fe, integrante en su momento de la coalición Cambiemos, confirmó que dio positivo de Coronavirus.

En momentos en que se ha reincorporado hace unos días al Concejo Deliberante del partido de La Costa, según manifiesta el edil en un video publicado en su perfil de Facebook, cuando estaba trabajando en una batería de ordenanzas para presentar, se da esta situación inesperada.

“En el día de ayer regresé de Buenos Aires, el día martes me realice un hisopado preventivo porque me disponía a viajar a otra provincia que exigen el certificado, y hoy me confirmaron telefonicamente que dió positivo”, manifestó García.

A continuación relata que en un primer momento se sintió preocupado, más allá de haber tomado todos los recaudos y protecciones con la gente en que estuvo en contacto, “me siento bien de salud”, aseguró.

“Trataré de seguir trabajando, quería confirmarles que estoy bien, gracias por la preocupación” dijo García a todos quienes en la mañana de hoy se comunicaron manifestando preocupación, a lo que agregó a modo de despedida, “el lunes va a ser mi primera sesión, como es en forma virtual vía Zoom voy a estar, lo voy a hacer si me lo permite mi condición de salud”, cerró el concejal recientemente reincorporado.

Más en Faro Noticias