Bolsonaro reduciría a más de la mitad la ayuda social por la pandemia porque es “mucho dinero”

El presidente de Brasil quiere reducir la ayuda otorgada por el Gobierno por la pandemia, a más de la mitad, porque cree que la cifra actual “es mucho dinero”.

“Los 600 pesan mucho para Brasil, esto no es dinero del pueblo, porque no se ahorra, es endeudamiento. (…) Para que luego no me critiquen (…). Alguien habló de 200 reales. Creo que no es suficiente. Pero podemos llegar a un compromiso y esperamos que se extienda unos meses más, quizás hasta fin de año”, expresó el miércoles el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro.

De este modo, Bolsonaro busca prorrogar la ayuda de emergencia del Gobierno durante la pandemia, causada por el COVID-19, de un valor de 600 reales (91 euros) a 250 reales (38 euros), lo que cubre parte de las necesidades de los trabajadores informales, autónomos, desempleados y de aquellos que hasta el momento se beneficiaban de la Bolsa Familiar.

Según lo que se extrae de este diálogo de Bolsonaro con su equipo de Gobierno, donde también estaba presente el ministro de Economía Paulo Guedes, Bolsonaro considera que 600 reales “es mucho” dinero y que “el país está demasiado endeudado”, y teme que esa situación provoque una pérdida de credibilidad para el futuro. Se prevé que la propuesta del Gobierno sea anunciada durante la semana, para posteriormente ser enviada al Congreso.

Después de Estados Unidos, Brasil es el segundo país más golpeado por el coronavirus a nivel mundial. El brote de la enfermedad ha provocado graves crisis sanitarias, políticas y sociales en esta nación, donde el pueblo y un gran número de políticos han denunciado el manejo “ignorante” de Bolsonaro que minimizado una y otra vez la pandemia, asistiendo a mítines, saliendo a comer a la calle, organizando asados y asistiendo al campo de tiro.

Brasil es el país que más sufre por coronavirus en América Latina

Las crisis económica y sanitaria se han profundizado en Brasil, y el impacto económico y social de la COVID-19 ha causado gran pobreza en el país sudamericano, la situación ya está fuera de control.

Es el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo, solo detrás de Estados Unidos y ambos con mandatarios que priorizan la economía por encima de la salud, sumó en las últimas 24 horas 1.212 muertos, con lo que ya totaliza 111.100 fallecidos, mientras que el número de contagios confirmados sobrepasó los 3,45 millones, informó este miércoles por la noche el Gobierno

Denuncian a Bolsonaro ante La Haya por gestión de la pandemia

El pueblo brasileño, así como los movimientos sociales y varios políticos han denunciado en reiteradas ocasiones la ineptitud del presidente en el manejo de la letal enfermedad y también las históricas cifras de desempleo alcanzadas en la nación, que por primera vez en la historia de Brasil, llevaron al país a tener más desocupados que empleados.

Fuente: HTV

