Holística | Algunos principios de la Psicología Oriental

En una nota anterior hablamos del progreso de la psicología en occidente, hoy desarrollaremos algunos principios nucleares de la Psicología Oriental.

Los budistas no enfatizan hacer apología del Buda, como él mismo no lo hacía, de la misma forma que no tenía interés en que creyeran en él. Su verdadera preocupación fue comprender la psicología humana, la naturaleza de la mente.

Por ello, la psicología oriental trata de comprender la actitud mental, sus conceptos, sus percepciones y su consciencia; cuando abordamos su estudio nos estudiamos a nosotros mismos, estudiamos la naturaleza de nuestra propia mente.

El foco de la psicología oriental está puesto en asuntos tales como el modo de desempeñarnos, de integrar nuestras mentes y de hacer un vivir diario apacible y saludable. Para ello se basa en cuatro aspectos:

• sólidos conceptos morales

• férreo comportamiento ético

• profundo conocimiento de la mente

• el desarrollo espiritual individual.

El ser humano busca la felicidad instintivamente, no hay diferencia entre orientales y occidentales, el enfoque oriental de la psicología marca enérgicamente que un problema en esta búsqueda es aferrarnos emocionalmente al mundo de los sentidos.

El Buda Siddhartha Gautama mostraba que las causas del sufrimiento pueden ser cognitivas o emocionales, la causa cognitiva es la ignorancia y la emocional el deseo.

En un sistema de vida en gran medida egocéntrico y materialista como el nuestro, estamos muy vinculados con el apego, el ansia de retener, tanto en el ámbito material como emocional.

Vivimos apegados desmedidamente a nuestras pertenecías materiales, nuestros seres queridos, nuestra zona de confort. Según el Budismo la salida del estado de sufrimiento pasa por gobernar nosotros mismos nuestros deseos y también la angustia por no poder lograrlos.

El enfoque oriental de las ciencias de la mente nos proporciona una profunda comprensión de nuestro propio ser y de todos los demás fenómenos; es fundamental el autoconocimiento, en caso contrario, viviremos creyendo estar equilibrados, cuando, en realidad, la profunda raíz de todas las enfermedades psicológicas, se encuentra creciendo en nuestro interior, basta con que algo insignificante no funcione bien, para que reaccionemos completamente perturbados.

Desconocer nuestra naturaleza íntima nos hace vivir superficialmente, obsesionados con el mundo de los sentidos y cegados por el apego. El placer y la alegría vienen, en realidad, de la mente, no de los fenómenos exteriores.

Cuando el Buda habló del sufrimiento, no se refería solamente a los sufrimientos físicos como la enfermedad o emocionales como una pérdida, sino al hecho de que la naturaleza insatisfactoria de la mente lleva consigo el sufrimiento. No importa lo mucho que se obtenga de algo, nunca satisface el deseo de tener más. Este deseo incesante es sufrimiento; su naturaleza es la frustración.

La psicología oriental describe seis emociones básicas que causan frustración:

• la ignorancia

• el apego

• el enojo

• el orgullo

• la duda engañosa

• los conceptos erróneos

Éstas son actitudes mentales y no fenómenos externos. Para eliminar estos engaños, que son la raíz de todo sufrimiento hay que comprender su naturaleza, la emoción básica que es el egocentrismo. Es evidente que la mente tiene aspectos positivos y negativos, para dominar el ego no es necesario renunciar a todas nuestras posesiones materiales o afectivas sino gobernar nuestros deseos y con ello la angustia por la insatisfacción de no concretarlos; la purificación requiere una combinación hábil de método y de sabiduría, que puede hallarse por ejemplo en la Psicología Transpersonal.

El sistema capitalista produce en el individuo un estado de agitación y de conflicto total, no importa cuánto bienestar material tenga, nunca podrá manipular del mismo sus sentimientos. Esto es una verdad incuestionable, la cuestión es comprender los principios espirituales y actuar de acuerdo con ellos. La vida será mucho más satisfactoria y significativa.

Se trata de un camino personal, todo se reduce a la comprensión personal, a la experiencia personal.

Si tu camino no aporta soluciones a tus problemas, respuestas a tus preguntas, satisfacción a tu mente, debes revisarlo.

Cada persona tiene sus propias ideas, visiones y comprensiones y puede equivocarse.

Comprueba si es correcto el modo en que ves la vida, si haces el esfuerzo adecuado basándote en la comprensión correcta, experimentarás una profunda satisfacción interior y comprobarás por ti mismo que la satisfacción no depende de nada externo.

La verdadera satisfacción viene de tu interior.

*José María Caracuel

José María Caracuel

Lic. En Ciencia Químicas (UBA)

Fitoterapeuta

Terapeuta Floral

Psicòlogo Holìstica

José María Caracuel reside actualmente en el Partido de La Costa y está dispuesto a aportar sus conocimientos en la materia, no sólo a través de nuestras páginas. Cualquier inquietud sobre estos temas, no dude en consultar a través del formulario de contacto (En la cabecera botón derecho).

A lo largo de casi 50 años de actuación profesional se desempeñó en la actividad privada, la docencia y el desarrollo de normas de los ámbitos nacional, Mercosur y Panamericano.

Colaboró en distintas publicaciones por ejemplo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la Unión Industrial.

Publicó en total 10 libros tanto en el ámbito de ciencia y tecnología, como en el de la divulgación científica, entre los que se encuentran:

-Recopilación trilingüe de términos metalúrgicos y definiciones. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 1993

-Sistemas de Calidad. Su implementación. Cámara de Industria y Comercio de la Pcia. De Buenos Aires. 1998

-Diccionario trilingüe del Cobre. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 1999

-Pensamiento y Espiritualidad. Studio Gráfico. 2012

-Ciencia Espiritual y Ciencias Fácticas. Studio Gráfico. 2013

-Ciencia, Filosofía y Misticismo. Editorial Dunken. 2014