Cristian Cardozo no tiene dudas: “Temporada va a haber”

En diálogo con Faro Noticias, el intendente del Partido de La Costa aseguró que “va a haber” temporada de verano “con los protocolos del caso”. Su certeza la atribuye a razones de salud y económicas.

Cristian Cardozo contó a Faro Noticias, que el municipio hace tiempo viene trabajando en los protocolos para poder desarrollar la mayor industria que tiene el Partido de La Costa que es el turismo. Protocolos que mes van modificándose con nuevas noticias, nuevas tecnologías (PCR, técnicas de testeo) y nuevos tratamientos, además del anuncio de la vacuna que genera una nueva expectativa y nuevos replanteos.

El intendente manifestó que se está trabajando con todo el sector turístico para protocolizar la próxima temporada de verano, el sector hotelero, gastronómico, cámaras y agencias de turismo, y también, se ha formado una mesa de trabajo con intendentes de otras localidades turísticas de la región, para tener protocolos comunes que permitan la circulación entre las distintas playas.

En relación a la gran pregunta que se hace la gente, ¿qué pasará este próximo verano?, Cardozo fue categórico: “Temporada va a haber, por supuesto con los protocolos del caso”.

“Vamos a tener una temporada turística atípica, porque el virus va a estar igual aunque esté la vacuna, y eso va a requerir que nos tengamos que cuidar igual de todo lo que provoca la circulación del virus. Todos sabemos que el contagio es de persona a persona, y este se reduce cuando nos cuidamos”, dijo Cardozo quien agregó que deberemos mantener los cuidados sanitarios que conocemos hasta hoy, distanciamiento y tapa bocas.

Además, explicó las razones por las cuales no caben dudas que temporada turística va a haber por razones económicas y de salud. “En La Costa es poco el tiempo de cuarentena estricta que tuvimos por nuestra conducta y los protocolos que aplicamos, pero esto no fue así en otros lugares del país donde la gente sólo pudo salir a hacer compras, salir a la vereda o dar una vuelta, y los argentinos tienen necesidad de descanso, las vacaciones permiten eso. Tenemos que demostrar que estamos a la altura de las circunstancias para ofrecer esa oportunidad de descanso como en otras partes del mundo, y esto tiene que ver con la salud mental, eso es una necesidad que no se puede soslayar”, dijo el mandatario comunal.

Cardozo también se refirió a su certeza que habrá temporada, por lo que representa el turismo en la economía nacional. “Es muy difícil que no haya temporada de verano porque el turismo no es una industria local, es una industria nacional, y gran parte de la Argentina se mueve a través del turismo. Las bondades naturales que tiene Argentina en pocos países las tienen en esa gran dimensión. Nosotros tenemos bondades naturales de norte a sur, de este a oeste, y tenemos sitios turísticos en todo ese espectro, entonces eso quiere decir que tenemos una economía nacional, una economía argentina que está delicada no por la cuarentena, por la pandemia. La reactivación de Argentina también va a venir de la mano del turismo, y no será solamente una reativación económica, si no también es una necesidad que tenemos de dar respuesta a esa otra situación delicada que tenemos, que es la salud mental y emocional”.

