En La Costa no tuvimos suerte, hicimos las cosas bien

Hay quienes piensan que tuvimos suerte, que el Coronavirus llegó tarde a La Costa, y debido a eso tenemos pocos contagios.

Esto no es así: en nuestro distrito llegó en el mismo momento o antes, que en la mayoría de las ciudades del país.Tuvimos casos sospechosos que se aislaron preventivamente a fines mes de marzo y principios de abril.

En San Clemente del Tuyú fueron públicos: El dueño de un bar Gerardo Gutierrez, quien salió públicamente empujado por un audio que se viralizó de su hija, donde explicaba que su padre estuvo en contacto directo varios días pescando, con un amigo residente en Estados Unidos y al volver, en el aeropuerto fue hisopado, y dio positivo de Coronavirus.

Gerardo se aisló más de 14 días, así como la gente con la que estuvo en contacto al llegar, a quienes avisó en forma personal y públicamente por si no llegaba a contactar a todos. Un enorme acto de responsabilidad de este vecino, hijo de Pioneros de la localidad. Gerardo no se hisopó, como ninguno de sus amigos y amigas que se aislaron. Por consecuencia nunca sabremos si tuvo el virus o no, ya que muchas personas transitan la enfermedad sin síntomas.

Tampoco tuvo prejuicios de contar su problema, así como la comunidad de San Clemente del Tuyú no lo discriminó y se solidarizó con su situación. Otro enorme acto de responsabilidad, esta vez por parte de la comunidad.

Hubo incluso un caso, de un vecino que llegó de Europa con síntomas y dio positivo, quien luego de estar internado, se aisló en su propiedad del Barrio Km 314.

Entonces, ante trascendidos y opiniones que hablan de la suerte que tuvimos que el virus llegó tarde, y que gracias a ello, hoy tenemos pocos contagios, la realidad demuestra primero, que hay falta de información en ese argumento, y en segundo lugar, que se procedió correctamente desde un primer momento al impulsar desde el gobierno municipal hacia la esfera provincial y poner en practica en nuestro distrito, la inmediata declaración de la cuarentena allá por fines de marzo. Así como cerrar hasta el día de hoy, todo ingreso al distrito de quien no reside aquí.

Este medio dio cuenta en su momento, de la firme decisión de Cristian Cardozo de “cerrar todo” y de las reuniones en que el intendente de La Costa pidió al gobernador Axel Kicillof que declare la cuarentena.

Gerardo Gutierrez por este medio salió públicamente a informar de su contacto directo y convivencia con un enfermo de Covid-19. Y también hemos mencionado y nos han enviado a través de nuestras redes sociales, innumerables denuncias que alertaban sobre el riesgo que representaba, el regreso de gente muy conocida en esta localidad y otras, quienes habían ido a pasar sus vacaciones luego de nuestra temporada a España y otros destinos turísticos, donde ya había llegado la pandemia.

Todos ellos se aislaron, no se hisoparon, y por lo tanto no sabemos si estarían o no infectados. Hay mucha gente que durante 14 días, transita su enfermedad no sólo sin síntomas, hay veces en que se manifiesta con pequeños dolores de cabeza, y otras solo cansancio.

Hay varios casos emblemáticos en la provincia (Necochea) y el país (Jujuy), que de no tener casos pasan a tener brotes en su territorios, esto es otra prueba que no depende del tiempo, depende de la prevención y los cuidados para que no se reproduzca.

Esta nota invita a pensar juntos y tener una versión única de la realidad, de cómo transitamos en La Costa los tiempos de Coronavirus, y que esa reflexión sea un aporte a las futuras generaciones de estas tierras. En lo personal creo que una buena lectura de la realidad, servirá para elevar nuestra autoestima colectiva, ya que pienso, que hemos hecho las cosas bien como comunidad, y ésa, ha sido la clave de tener pocos casos, no la suerte.

En ese marco, vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento a todo el personal de Salud, de Seguridad, agentes municipales y todos aquellos que estuvieron en la primera linea del frente de batalla al Coronavirus, y además, a toda la población del Partido de La Costa.

Alejandro Lopez | Faro Noticias

