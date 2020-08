Para el ministro de Salud bonaerense “se puede pensar” una temporada de verano con “protocolos”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, aseguró que la temporada de verano en la costa atlántica “se puede pensar” con “protocolos”, pero aclaró que no habrá una “normalidad como en la previa a la cuarentena”.

“Hay una confusión, porque a uno le preguntan ¿vamos a tener una temporada de verano? yo digo ´está difícil´, y el periodismo titula que pongo en duda la temporada”, resaltó el funcionario provincial, al hablar de sus dichos del último jueves, en los que afirmó que era “inimagible”.

En declaraciones al programa “Todos juntos”, que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia, Gollán señaló: “Hay una confusión y es que se plantea que vamos a estar en la normalidad previa a la cuarentena, pero la cuarentena existe mientas haya algún tipo de restricción a la movilidad. Si me dice que va a haber una temporada normal, yo lo pongo en duda”.

“Con protocolos uno puede pensar muchas cosas, pero no es normalidad”, aclaró el ministro de Salud de Axel Kicillof sobre la temporada de verano en la costa atlántica. Y amplió: “Si usted me dice ´¿se puede pensar en una temporada restringida?´, se puede pensar. Ahora, nadie en el mundo puede asegurar qué tipo de restricciones, cuántas, cómo, salvo que haya vacunas”.

“Si hay vacunas se termina todo esto y se puede volver a la normalidad”, destacó el funcionario bonaerense, que advirtió que mientras haya movilidad “el virus se va a seguir reproduciendo”.

En tanto, al ser consultado sobre los dichos del infectólogo Eduardo López a Radio Rivadavia sobre que no estaban “dadas las condiciones” para mantener “una cuarentena muy estricta”, Gollán destacó: “Si el doctor López nos dice cuáles son, siempre estamos buscando nuevas alternativas”.

“Que todos nos digan cuáles son las soluciones y tratamos de implementarlas. En todos los lugares donde se puede habilitar, se abre”, agregó el ministro de Salud bonaerense.

Asimísmo, en C5N, se emitió fragmentos de una entrevista a Gollan, en la que el funcionario aclaró que se puede imaginar “una temporada con restricciones, con muchas restricciones o con pocas restricciones, pero si me preguntan si se puede pensar en una temporada normal como las que conocimos hasta ahora, mi respuesta es no, porque eso no está ocurriendo en ningún lugar del mundo”, dijo en referencia a lo que está pasando en el verano europeo.

