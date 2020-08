La Costa: Si queremos temporada 2020-2021 no podemos dejar todo en manos del estado

Así como las generaciones anteriores tuvieron un compromiso social en lo que refiere a la infraestructura urbana, la cultura y el deporte, y así nacieron sociedades de fomento, clubes y centros culturales, hoy nuestra generación tiene el compromiso de estar unida frente a la pandemia del Coronavirus.

Más aún en localidades que su mayor fuente de ingreso es el turismo, si no hay unidad entre los vecinos y una única comunicación hacia quienes nos visitan, será imposible hacer efectivos la cantidad de protocolos necesarios para evitar contagios y tener una temporada mínimamente productiva.

Ayer las demandas y las necesidades comunes que generaban unidad y solidaridad entre vecinos, pasaban por tener que enfrentar un problema de desagües en plena temporada y la solución fue constituir una cooperativa de obras y servicios públicos, por ejemplo.

Crecían los barrios y había que hacer veredas, y ahí estaba la comunidad fundando una sociedad de fomento para hacer frente a esa necesidad.

O los vecinos veían que había que ofrecer otros atractivos para aumentar el turismo, y así nacieron los muelles a través de la conformación de clubes de pesca o comisiones vecinales. En fin, la sociedad ponía lo suyo, en muchos casos tomaba la iniciativa, en otros acompañaba al estado municipal.

Hoy como ciudades turísticas enfrentamos otros desafíos, un desafío mayor en tiempos de individualismo y enfrentamientos políticos que por momentos alcanzan lo irracional: la unidad de criterios y la conciencia absoluta que nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Saber por sobre todas las cosas, que no podemos dejar todo en manos del estado y tenemos que trabajar coco a codo por la unidad de nuestra comunidad.

¿Porqué es tan importante la unidad? Miremos lo que pasa en Europa en pleno verano. El virus no para, se habilitan actividades y se vuelven a cerrar por rebrotes y nuevos contagios. Si queremos temporada de verano e ingreso de turistas o propietarios no residentes que vengan a vacacionar, la cantidad de protocolos sanitarios que habrá que implementar no resiste que estemos enfrentados diciendo unos una cosa, y otros otra. No podemos manejarnos como está pasando hoy en día, con prejuicios, enfrentamientos y haciendo más caso a trascendidos, que a fuentes oficiales.

El turismo elegirá lugares seguros para vacacionar y La Costa lo es. En un distrito de 100.000 habitantes tener sólo tres contagios activos es una tranquilidad para las futuras estadísticas y potenciales veraneantes. ¿Pero que pasaría si cuando llegan los visitantes unos dicen una cosa y otros otra? ¿Que seguridad le estaremos dando al turismo? ¿Cómo se podrán cumplir los protocolos si no se saben a ciencia cierta cuales son?

La calidad de la información es fundamental para alguien que llega a un lugar desconocido, más en tiempos de Coronavirus. Seamos capaces de brindar esa calidad, eso no lo podemos dejar sólo en manos del estado, eso lo construimos entre todos, por sobre todas las cosas, en unidad.

La consigna fundamental para todo costero es hoy por hoy, informarse bien, para comunicar mejor.

Alejandro Lopez | Faro Noticias

