Usurpación, robo, allanamientos, detenciones y noticias falsas: cierra una semana recargada en San Clemente del Tuyú

La semana comenzó con una campaña mediática en medios nacionales acerca de una “terrible ola de robos e inseguridad, usurpaciones y vaciamientos de viviendas” en La Costa, que puso en alerta a los propietarios no residentes y estallaron las redes sociales. Todos preguntaban por sus viviendas y se querían venir para La Costa.

A rio revuelto ganancia de pescadores, dicen, y rápidamente se fue viendo cómo operadores en redes sociales y acérrimos opositores al gobierno municipal archiconocidos, aprovechaban la ocasión para llevar agua para su molino. Compartían los videos de esos medios nacionales opinando sobre la arbitrariedad del intendente de La Costa de no permitir a esos propietarios visitar sus viviendas y que con motivo de la pandemia y las casas deshabitadas, “los ladrones que saben esto, aprovechan la oportunidad para usurpar y robar las casas vacías”.

Grueso error de opinólogos y periodistas nacionales que no conocen la realidad local, replicados por oportunistas y otros mal informados pobladores: los ladrones siempre han sabido y saben, que las casas en invierno están vacias, y la pandemia no ha potenciado ni aumentado robos ni usurpaciones, todo lo contrario.

Es cierto que el problema existe, la falta de una política de seguridad coordinada con los vecinos, el cambio constante de comisarios que cuando la comunidad llega a tener cierta confianza en su persona para confiarle cosas es removido, y la soledad de algunas zonas donde no hay vecinos cercanos que puedan escuchar ruidos y alertar a la policía, agrava la resolución del problema.

El municipio ha hecho esfuerzos las últimas décadas para terminar con el problema de ingreso y robos en viviendas deshabitadas que es el hecho delictivo más frecuente , de eso no cabe duda: Patrulla Municipal, Policía local, compra de patrulleros e insumos para aumentar la prevención, y muchas iniciativas más hay para enumerar, pero esos esfuerzos no alcanzan.

El accionar policial

También hay críticas al accionar policial, tratándose de una institución pública, hay de todo, gente que cumple con su deber y honra su profesión, y otros que no.

Lo cierto es que esta semana, la policía de San Clemente del Tuyú estuvo hiper activa y logró dar con dos grupos de malvivientes que operaban en la zona, todos ellos conocidos. Se libraron tres órdenes de allanamiento con resultados positivos, el secuestro de elementos robados, un arma de fuego, una moto con documentación adulterada y la restitución de una propiedad usurpada a su dueña (ver nota).

Todo esto ha sido público y oficial, según fuentes policiales y comentarios de vecinos, han sido más los procedimientos registrados, que guardan secreto de sumario.

Noticias falsas

Nuestro medio fue requerido por un grupo de vecinos residentes y no residentes, organizados a través de una red social, quienes computaron 7 denuncias de hechos delictivos contra la propiedad privada en el transcurso de los últimos días en la zona sur de San Clemente del Tuyú.

De los robos denunciados 5 resultaron noticias falsas comprobadas en los lugares mencionados, con los testimonios de tres dueños de esas viviendas que son residentes de esta ciudad, y dos de vecinos linderos. Un robo fue confirmado, a una propiedad de calle 20 N° 4276 (ver nota), y una denuncia de robo de herramientas a albañiles de calle 85 y 1, no pudo ser confirmado por ausencia de los supuestos damnificados y no haber vecinos cercanos a quienes preguntarle.

El relevamiento realizado por Faro Noticias fue puesto a disposición de los vecinos, uno de ellos se encargó de confirmar en forma personal que de los 7 robos que se denuncian en esa red social efectivamente 1 está comprobado, otro está sin poder confirmar y 5 obedecen a noticias falsas.

La utilización de la cuarentena con fines políticos

Visibilizar las cosas tal como son, es parte del compromiso de nuestro medio con los lectores, y llevar tranquilidad a muchos de ellos que son vecinos, es en estos momentos de pandemia, nuestra razón de ser. Por esto hemos salido al cruce de quienes a través de noticias falsas pintan una realidad que preocupa y empuja a la gente a venir a La Costa, cuando está prohibido.

Además, se genera una situación de enfrentamiento con los vecinos residentes, que con razón quieren evitar contagios viendo lo que está sucediendo en la región por casos de Covid-19, importados principalmente de Buenos Aires: En Mar del Plata, Dolores y Pinamar hay brotes epidemiológicos.

El intendente Cardozo ha extremado los controles y prohibido a ultranza el ingreso al distrito y esto es acompañado por la mayoría de la población, y criticado por unos pocos adversarios políticos. Así como ha nivel nacional se utiliza la economía para oponerse a la cuarentena, en el órden local se utiliza la inseguridad con el mismo fin. Es hora que todos tengamos un sólo objetivo que es cuidar la salud, y las disputas políticas se den en los canales correspondientes.

Además, también es hora que la prensa tenga información oficial de la policía para poder constatar o desmentir la cantidad de denuncias anónimas que circulan a diario en redes sociales. Desde la gestión del ministro de Seguridad de la gobernadora Vidal, Cristian Ritondo, los comisarios dicen que por orden ministerial, no estar autorizados a brindar información a los medios. Consultado el ministro Berni acerca de esto, dijo que no es así. Sin embargo al día de hoy el periodismo local no dispone de un canal de comunicación para obtener información oficial en materia policial.

