Robo y daños en una vivienda de Talas Sur

La zona sur de San Clemente del Tuyú fue escenario de un robo en una vivienda prendiendo una luz de alerta entre el vecindario, que organizados en un grupo de WhatsApp prometen acciones si se repiten los hechos delictivos.

Nuevamente los “escruches”, modalidad de robo de viviendas en ausencia de sus moradores. Algo que tanto dolor de cabeza da a propietarios residentes y no residentes. Esta vez en San Clemente del Tuyú, más precisamente Barrio Talas Sur, donde comentan los vecinos “la cosa estuvo muy tranquila durante la pandemia”. Hubo que lamentar un robo que no pasó a mayores, en una casa de calle 1 entre 85 y 86, donde gracias al accionar de un vecino sólo lograron robar dos garrafas.

La noche de este miércoles, cortando una reja, desconocidos ingresaron a una vivienda de calle 20 N° 4276, robando electrodomésticos y bombeador.

Este nuevo hecho prende una luz de alerta entre los vecinos que se encuentran organizados en un grupo de WhatsApp y prometen acciones concretas en caso que la situación se agrave. “Salvo el robo de la calle 1 que sólo se llevaron garrafas la cosa estaba tranquila, hace dos años nos tuvimos que movilizar a la comisaría y ahí sí la cosa paró, dos por tres igual entran a robar a alguna casa, pero desde que empezó la pandemia no se supo de otros casos y acá, nos enteramos de todo”, cuenta a Faro Noticias un vecino de la casa violentada.

El propietario de la casa, Juan, que tuvo que viajar desde Buenos Aires, dá su testimonio: “Para nosotros es un daño tremendo, somos gente de trabajo, trabajadores como quien dice, estuvimos todo el verano trabajando toda la familia para poder terminar, porque mi hijo que es policía, pensaba pedir el traslado y venirse a vivir acá. Por este tema del Coronavirus lo trasladaron a Tigre y no piede la esperanza de venir a vivir a San Clemente, pero esto complica todos los planes, la casita estaba lista”, nos cuenta con profunda tristeza.

Además, Juan hace referencia al gasto que significa viajar a La Costa y perder días de trabajo, sumado a la incertidumbre de no saber en qúe condiciones iba a encontrar la casa. “El televisor lo arrancaron con soporte y todo, me rompieron la mesada y no se porqué razon arrancarron todos los cables, un desastre”, completa.

Otro vecino del barrio, se acercó a Faro Noticias a dar su testimonio: “Acá estamos rodeados por chorros (haciendo referencia a los límites linderos del barrio), todos los conocemos y sabemos quienes son los que roban. Pedimos que el patrullero circule con más frecuencia. Hay días en que no lo vemos. Ahora estamos pensando en juntar firmas para ver al comisario, y si no nos escuchan, nos vamos a movilizar a la comisaría o golpear puertas “más arriba”. Hay vecinos que tienen casas acá y ellos también desde Buenos Aires están dispuestos a ayudarnos haciendo el reclamo en el Ministerio del Interior, como ya lo han hecho”.

Cabe destacar, que a dos casas linderas, esa misma noche se presume con fines de ingresar, una vivienda sufrió el robo de su medidor y rotura de cables. Su propietario Germán también tuvo que viajar desde Buenos Aires a reparar los daños ocasionados. Manifestó a Faro Noticias su preocupación por el hecho, ya que ha elegido esta ciudad como un lugar de descanso y tranquilidad, y no estaba en sus planes pasar por una situación así, donde se replantean muchas cosas.

