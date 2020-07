Kicillof: “Nuestra deuda prioritaria es con la salud de los vecinos, no con Wall Street”

El Gobernador inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en el oeste bonaerense, junto a funcionarios de Nación y Provincia.

En sintonía con la actividad que mantuvo ayer en Almirante Brown, el gobernador Axel Kicillof volvió a hacerse presente en el conurbano bonaerense, en este caso en el distrito de Moreno, donde retomó la agenda de salud pública con la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS).

En el marco de la jornada, el Gobernador aprovechó la ocasión para repasar temas de agenda como la negociación de la deuda externa que busca terminar de sellar el Gobierno, como también se refirió una vez más a la “pesada herencia” del macrismo.

“Son días en los que se está terminando la discusión de la deuda externa. Se está negociando una deuda en inglés y en Wall Street. Y esta deuda que es más importante, que es la de la salud, no se discute en la prensa internacional. Es un momento donde ambas deudas compiten”, dijo el Gobernador y agregó: “El Gobierno hoy está haciendo una oferta que representa lo máximo que se puede pagar para no poner en riesgo la vida y el trabajo de millones de argentinos. Esta deuda es la prioritaria. A nosotros no nos votan en Wall Street, nos votan acá en el barrio”.

Asimismo, Kicillof dirigió sus palabras también a la anterior gestión de Gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. “Fueron cuatro años donde se le desordenó la vida a la gente. Esta obra era una deuda con los vecinos y vecinas. Después de cuatro años nos dejaron este centro sin terminar. Con una deuda enorme con los vecinos y con una deuda en dólares impagable”, dijo Kicillof y añadió: “Estamos inaugurando un Centro de Salud en medio de una pandemia, que puso en vista de todos lo que falta todavía en materia de salud. En cuatro años no se inauguró un hospital en Moreno”.

Junto al mandatario, acompañaron la actividad el titular de Salud bonaerense, Daniel Gollán, el ministro de Obras Públicas de nación, Gabriel Katopodis, y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Quien se ausentó fue Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, que no pudo asistir al evento aunque había sido nombrado antes como invitado.

A diferencia de lo anunciado de manera previa, tampoco Máximo Kirchner integró el grupo de funcionarios presentes. En su lugar, se presentó el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, par de Máximo Kirchner como referentes de La Cámpora.

En su intervención, el mandatario se refirió también al impulso del Gobierno al tratamiento con plasma sanguíneo como método de atención a pacientes contagiados de COVID19. “Todos los recuperados hoy, aunque no hayan tenido síntomas graves, produjeron anticuerpos que pueden servirle a aquel que está transitando la enfermedad. Deberíamos tener decenas de miles de donantes de plasma para poder generar esa inyección de plasma”, dijo Kicillof.

Según consigna el protal Diagonales, también estuvieron presentes funcionarios como el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el referente de los movimientos sociales, Emilio Pérsico, cercano a la intendenta Fernández, entre otros.

“Tenemos que estar muy orgullosos de lo que logramos. Cómo pudimos cuidarnos comunitariamente y transitar la crisis más importante en la historia de nuestro país. Es el Estado presente como garantía de oportunidades, de inclusión y cuidado. Hicimos la inversión de diez años en cuatro meses”, expresó, por su lado, el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Más en Faro Noticias