Reunión de comunicación | Cristian Cardozo: “El barco es uno sólo, y estamos todos en el mismo barco”

El intendente de La Costa Cristian Cardozo, participó en la mañana de este miércoles, de un encuentro de comunicación con más de 30 medios locales y regionales, en el cual se abordaron dos temáticas centrales: Coronavirus y gestión de gobierno.

En relación a la pandemia y su desarrollo en La Costa, Cardozo destacó algunos datos para tener en cuenta: No hubo contagios que provenieron de vecinos que ingresaron al distrito, las vías epidemiológicas de los contactos fueron detectadas todas, a excepción del adulto mayor de San Clemente del Tuyú y la última contagiada que se encuentra en investigación la raíz; y en lo que va de la pandemia, se han aislado en forma preventiva a más de 5000 personas, todas ellas en forma preventiva, y salvo algún caso, no ha sido detectados casos positivos de Covid 19. Según el intendente, si bien no podemos hablar de éxito en una situación tan triste, “los costeros tenemos que saber que estamos haciendo las cosas bien”.

Acto seguido el jefe comunal felicitó y agradeció la labor de los trabajadores esenciales, personal de la salud y fuerzas de seguridad especialmente, y pidió solidaridad y gratitud hacia ellos, ya que el mayor número de contagios provienen de esos sectores que nos están cuidando con su trabajo. Palabras muy ciertas, más en un día lluvioso como hoy donde uno puede ver la tarea que realizan en los retenes y controles en accesos y la vía pública.

Un tema que entrelaza los dos temas tratados en la reunión, es el turismo y la temporada de verano. Para lo cual Cardozo hizo hincapié en los registros, “tenemos que tener registros y ser muy estrictos y meticulosos en esto”, ya que de producirse un contagio, sabemos cómo seguir la cadena epidemiológica, identificar y aislar según la particularidad del caso.

“hay un solo barco, y estamos todos en el mismo barco, si nos va bien nos va bien a todos”

En su introducción el intendente resaltó en varias oportunidades que “hay un solo barco, y estamos todos en el mismo barco, si nos va bien nos va bien a todos” y viceversa; y que la clave está “en el cuidado, el cuidado que no es una ciencia y lo podemos llevar adelante”. Finalizado el tema Coronavirus, habló de la gestión de gobierno que está en ejecución. La misma gira en 3 ejes, Salud Publica, Obras Públicas y Medio Ambiente, donde se está trabajando “ya” en la materia. En este sentido destacó:

Salud Pública

Culminada la etapa Macro de adecuar el sistema de salud centralizado en Mar de Ajó con servicio de alta complejidad y tres hospitales de cabecera en las tres zonas, con mayores equipamientos y tecnología producto de Coronavirus, el esquema termina en los centros comunitarios que se están readecuando para brindar el servicio de atención primaria con consultorios externos para las distintas especialidades. En caso de que las patologías excedan la atención primaria, los vecinos son derivados al hospital de cabecera de la localidad. Si aún así, se requiere mayor complejidad para la afección del paciente, el mismo es derivado a Mar de Ajó.

Obras Públicas

Se comenzó con los trabajos de Bacheos en el distrito, y de Obras Cloacales en Mar del Tuyú y San Clemente del Tuyú. Se proyectan a la brevedad comenzar con construcción de veredas, desagües pluviales y asfaltos, y se procederá a colocar estima, casi 4000 luminarias Led que se sumarán a las 10000 colocadas desde que se inició la reconversión lumínica. Con esto el objetivo de mínima, es reducir un 40% el gasto del municipio en energía eléctrica.

Medio Ambiente:

Los trabajos en este sentido están enfocados en un plan de forestación masiva en los siguientes frentes: a) Puesta en valor de bosques, espacios verdes y arterias con la plantación de especies nativas y árboles frutales, para lo cual el municipio ya ha realizado una compra de frutales. b) Un sistema de padrinazgo donde el municipio planta el árbol y los vecinos se convierten en cuidadores. c) Erradicación de basurales, para esto también se propone un plan de forestación una vez saneados estos espacios y una suerte de padrinazgo por parte de sectores de la comunidad que colaboren en esta tarea.

“El cuidado no es una ciencia y lo podemos llevar adelante”, y “la clave está en el registro”.

“Si bien hablar de la temporada de verano es hacer futurología”, gran parte de la reunión se extendió con preguntas de los representantes de los medios en este sentido, y en la imposibilidad de los propietarios no residentes que no pueden venir a visitar sus propiedades. Para todos estos temas que tienen que ver con el ingreso de personas a La Costa, Cardozo manifestó que la clave está en tener un registro.

Manifestó que a partir del nuevo esquema de períodos epidemiológicos, en principio se elaboraron protocolos para permitir el ingreso de propietarios no residentes por un día en caso de tener que venir por alguna urgencia a ver sus viviendas, pero ante la restricción de la cuarentena de hace dos semanas en el AMBA, se desestimó esto y de no haber alguna situación extraordinaria, en poco tiempo se volverá a poner en práctica los mecanismos para que los propietarios de casas de descanso puedan ingresar al distrito.

El intendente expresó que se mantienen reuniones con todo el sector turístico para proyectar la próxima temporada, y en este marco y por las dudas descritas en cuanto al ingreso al distrito, hubo una serie de reuniones con el sector inmobiliario para ir viendo los protocolos de alojamiento y renta de inmuebles. Para lo que es el sector hotelero y de renta de inmuebles tercerizado en martilleros públicos, no habría mayor inconvenientes, el problema o “miedo” es el sector informal, para lo cual será necesario una regulación para poder aplicar los protocolos y fundamentalmente el registro de los ocupantes de la vivienda.

En relación al tema turístico, hay un fondo de fomento para la cultura y el turismo, y para la ayuda a los más danminificados economicamente del sector, que se canalizará a través del EmTur (Ente Municipal de Turismo), que es una mesa horizontal donde participa el municipio a través de la Secretaría de Turismo y están representados todos los sectores del turismo, donde se debaten en forma democrática y participativa todas las propuestas para la oferta turística en La Costa. Este organismo ha tenido un fuerte desarrollo e impulso en los útimos días, como un forma de interactuar con el HCD, ha sido nombrado presidente del ente el concejal Ezequiel Caruso.

Además, el mandatario comunal, adelantó que para dar respuesta a estos objetivos reconsiderados en el plan de gobierno 2020 a raíz de la pandemia, será necesaria una reestructuración del gabinete, por lo que se producirán cambios de funciones en algunas direcciones y delegaciones que significará en algunos casos movimientos de funcionarios en algunas áreas, no por no haber cumplido con eficacia sus roles, esto será producto de adaptar el recurso humano a distintas perspectivas de trabajo.

Alejandro Lopez – Faro Noticias

