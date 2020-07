Ya son tres los casos de Covid-19 en La Costa

Ya suman tres los infectados, contactos estrechos del caso de una mujer de Mar de Ajó que dio positivo el último Martes.

De una decena de hisopados que se mandaron a analizar, dos dieron positivos de Covid-19. Son contactos estrechos de la mujer que se encuentra internada en Mar de Ajo, producto de une enfermedad preexistente, manifestó en la noche de este viernes, el Doctor Daniel Creuso, Secretario de Salud del Partido de La Costa.

El funcionario resaltó además, que en función de la hora en que se entregan los resultados, aproximadamente a las 19:30, se va a adoptar la modalidad de informar a la población en horas de la noche, ya sea a través de estos comunicados o en forma escrita.

Creuso señaló que la pandemia avanza sobre zonas del interior provincial donde no había contagios y empiezan a aparecer, por lo que pidió a la población seguir extremando las medidas de seguridad sanitaria, higiene personal y no movilizarse a no ser en casos de extrema urgencia.

Nuevamente asoma un horizonte de restricción de actividades en La Costa, máxime dada la situación de alerta en la región por lo expuesto por el facultativo, en especial el caso de la ciudad de Dolores que hasta este viernes sumaba 50 contagios, y se espera un aumento con el nuevo parte oficial que se emitirá de un momento a otro.

Más noticias locales