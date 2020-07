Brote en la región: las autoridades costeras piden máxima responsabilidad a los vecinos

La secretaria de Protección Ciudadana y Ordenamiento Urbano, Daniela Giménez, y el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gustavo Caruso, brindaron una conferencia de prensa.

Todo el esfuerzo del municipio está puesto en intencificar los controles de acceso de personas y mercaderías, y la concientización de los vecinos, ya que el poder de policía sólo, no alcanza. Se pide a los vecinos que se denuncie en caso de ver personas que no son de las localidades, pero que se haga con responsabilidad; a la vez que se alerta sobre la realización de fiestas que no están autorizadas, en caso de continuar esta situación, el intendente Cardozo está estudiando prohibir las reuniones sociales y familiares.

La Municipalidad de La Costa extrema los cuidados y las medidas preventivas en el distrito para concientizar a los vecinos y vecinas ante al avance de los casos de COVID-19 que se han registrado en la región y en el interior de la provincia de Buenos Aires.

En este marco, el intendente Cristian Cardozo remarcó a su equipo de trabajo los lineamientos con el objetivo de continuar con este esfuerzo que se está llevando adelante desde el Estado Municipal y toda la comunidad, en virtud a transitar una Fase 5 de distanciamiento responsable en las localidades del Partido de La Costa.

La secretaria de Protección Ciudadana y Ordenamiento Urbano, Daniela Giménez, y el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gustavo Caruso, brindaron una conferencia de prensa donde resaltaron la importancia de los cuidados y la responsabilidad social que debemos tener todos los vecinos y vecinas de La Costa para no relajarse en las medidas preventivas y de distanciamiento social.

LOS CONTROLES SOLOS NO ALCANZAN

“Tenemos que estar alertas y seguir con los cuidados entre toda la comunidad. Si uno ve lo que está sucediendo en Dolores, a 100 kilómetros de nuestro distrito, donde el intendente municipal también estaba llevando adelante una fuerte tarea estricta y de control en los accesos, es para estar preparados y juntos como comunidad”, afirmó Caruso sobre el crecimiento de los casos de coronavirus que se registraron en el interior bonaerense: Dolores, Las Flores, Chascomús, Ranchos y Pila registraron casos en los últimos días.

“No alcanza solo con los trabajos de control que se llevan en los retenes de Nueva Atlantis o San Clemente del Tuyú, sino que esta enfermedad mundial se controla si hay conciencia social, ya que la responsabilidad de la comunidad es fundamental. Es fundamental la utilización del tapabocas, el distanciamiento social, la higiene personal y de la vivienda, y la desinfección de los productos que ingresan al hogar. Porque el virus no viene solo, volando, sino que ingresa con alguna persona contagiada o en algún producto”, remarcó Caruso. “Tenemos que ser conscientes como comunidad y tomar los recaudos para no tener que retrotraer medidas de la Fase 5”, enfatizó el secretario de Gobierno.

Debido a estos nuevos cuidados y medidas de prevención, Caruso anticipó que está próxima a lanzarse una nueva aplicación para identificar a cada vecino que ingrese en las localidades. “Para quedar asentados los ingresos y determinar con mayor facilidad los movimientos de una persona que pueda ser un caso positivo”, anticipó el funcionario.

REUNIONES SOCIALES

En tanto, Daniela Giménez remarcó que “es clave bloquear al portador del virus, a su círculo, a sus contactos y que quede ahí. Así evitamos brotes como ha sucedido en muchas ciudades del interior de la Provincia. Poder controlarlo a tiempo es clave en estos casos”, dijo Giménez, quien agregó: “Como Estado no podemos meternos en la vida privada de los ciudadanos, pero sí les pedimos responsabilidad social y no hacer fiestas, bautismos, reuniones multitudinarias, que las dejemos para otro momento”.

Giménez también pidió a la comunidad hacer denuncias cuando tienen datos de gente que no es del Partido de La Costa, pero acá también pidió responsabilidad social: “Encontramos denuncias a la que hemos acudido para certificar de dónde eran los denunciados y nos encontramos en San Clemente con vecinos y vecinas de Mar de Ajó o viceversa. Es decir, que en esta Fase 5, donde está permitida la circulación entre localidades, es común que la población se traslade de algún lugar a otro dentro del distrito”.

“Tuvimos que pedir a cada uno de los gastronómicos que respeten los protocolos y que además hagan un registro de clientes para tener un seguimiento en caso de alerta. Y además la higiene de manos con alcohol en gel en cada mesa, la distancia entre las mesas, la música funcional para que no tengan que hablar fuerte los comensales y cuidarse al momento de conversar y no salivar, entre otras medidas que les pedimos que sigan cumpliendo en estas semanas que son clave, complicadas y complejas”, admitió Giménez, quien pidió también a los comerciantes que tengan cuidados y prevención con los proveedores.

“Está el decreto para multar las reuniones sociales que no cumplan las condiciones indicadas en el protocolo para cumpleaños, bautismos, los cuales tratamos de desalentar. Y también está estipulada una multa en el caso de no utilizar tapabocas. Pero apelamos a la responsabilidad de cada uno de los vecinos y vecinas de La Costa. Lo mismo para las salidas del distrito, las cuales no están prohibidas, pero sí queremos desalentarlas, de la misma manera que les pedimos a los comercios seguir con el cumplimiento de los protocolos para cada rubro”, sostuvo la abogada Daniela Giménez.

También se pidió a los jóvenes en particular que eviten hacer reuniones sociales. “Sabemos que ese es el grupo etario que más reuniones realiza. Y los riesgos son cuando van a sus domicilios y pueden llevar contagios a sus familias, a sus abuelos”, agregó Giménez. “Debemos evitar hacer grandes aglomeraciones en las casas, es por el bien de todos”.

Respecto a las reuniones en las viviendas, Caruso dijo que “tenemos los instrumentos legales para sancionar el tipo de conductas, pero no queremos llegar a eso sino la toma de conciencia. Cristian está evaluando la suspensión de la autorización de las reuniones sociales dado que tenemos denuncias de varias reuniones y fiestas que no están permitidas. Es un tema riesgoso, donde le pedimos total responsabilidad a la comunidad”, cerró el secretario de Gobierno.