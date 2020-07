Escándalo: Una joven geselina acusó a su padre de abuso

Una joven geselina tomó coraje y denunció públicamente a su padre, conocido vecino de la ciudad, por abusos cometidos hace años, durante la niñez de la ahora joven madre.

Una publicación a través de Facebook, donde apunta con nombre y apellido e incluso foto contra su padre, recorre desde hace algunas horas las redes, y no solo ha recibido innumerables muestras de apoyo, sino que dio pie a que varias jóvenes relaten vivencias similares identificando a sus abusadores.

El caso ha tomado una fuerte trascendencia y se espera que la justicia actúe de oficio de no recibir ninguna denuncia formal.

Texto de la publicación (por motivos legales se omiten nombres, pueden encontrarse en la publicación original)

Hoy les vengo a contar una historia.. una real.

El que esta en las fotos muchos lo conocerán por ——. Mi padre.

El siempre fue el que me baño y todos dirán… Que hay de raro que un padre bañe a su hija.. y nada.. pero si hablamos de un hombre PERVERTIDO si. Siempre me sentí RARA con el.. siempre tuve muchas preguntas e incógnitas y MIEDO.

Fui educada a través de la violencia, el nunca me pego, bastaba con un buen grito, pero me hacia ver como los cagaba a palos a mis hermanos.. les pegaba con “la guacha” le decíamos nosotros, el rebenque de los caballos… así millones de recuerdos en relación a la violencia… y claro siempre la culpa la tenían los menores.. ???? pero eso podríamos dejarlo pasar ya que venimos de generaciones y generaciones educadas con violencia… pero eso no es todo… de tanto buscar afuera y dentro mio encontré.

Cuando yo tenia 4 años aprox mi padre toco mis partes mas intimas, el también se toco y se exitó, SI CON SU PROPIA HIJA… por eso es tan clara la imagen que tengo de su pene erecto… siempre me genero eso ASCO. ???? Y no es todo.. también ABUSO de mi hermana varias veces (su hijastra)…. fue tanta la manipulación, tanto el trabajito psicológico que hizo con todo el núcleo familiar que nos hizo creer que las erradas eramos nosotras… las locas que inventamos cosas… pero el que miente es el… la enrosco tanto a mi madre que nunca pudo ver lo que les pasaba a sus hijos.. y si la típica familia NARCISISTA que importa mas viajar dos veces al año que tus hijos estén sanos y felices…

Siempre con sus chistes con doble sentido, todo lo sexualizaba ???? siempre mirándole el culo a las minas, siempre baboseándose con la cajera del mercado, la de la limpieza, compañeras de trabajo y demás. Me llevaba al mercado y me decía vos decime TIO…y si a mi vieja la cagó varias veces.

Publico esto porque ya no doy mas.. ya tengo tanto dolor e impotencia dentro mio que necesito que se sepa la verdad.. porque para la sociedad es una persona… pero con su familia hizo todo mal. Y no dudo que haya otras personas que hayan pasado por lo mismo con este hombre. Mi denuncia es publica, es escracho social… porque la justicia en este país todos lo sabemos.. deja mucho que desear.

A pesar de todo.. le deseo amor que es lo que nunca tuvo… pero las cosas por su nombre.

ABUSO SEXUALMENTE, MANIPULO, SE VIOLENTO, MINTIÓ, ENGAÑO… la vida pone a cada uno en su lugar.

Fuente: El Fundador