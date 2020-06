Mensaje completo de Cardozo, quien explicó cómo será pasar del aislamiento al distanciamiento social

Este domingo se cumplen 21 días sin contagios de Covid-19 en La Costa, razón por la cual el distrito está habilitado a pasar a la fase 5 de la cuarentena, de acuerdo a los protocolos de Nación y provincia. A raiz de esta nueva instancia que se abrirá en nuestra comuna, el jefe comunal se dirigió a todos los costeros.

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, anunció en un mensaje en vivo a la comunidad, a través de sus redes sociales, que se enviaron a Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, los protocolos para habilitar nuevas actividades e ingresar a la fase denominada distanciamiento responsable. Asimismo, pidió a la comunidad el compromiso de continuar con las medidas de prevención para continuar avanzando en esta nueva etapa.

Cardozo emitió un mensaje a través de sus redes sociales para anunciar estos avances y adelantó cuáles serán las medidas y actividades que se pondrán en marcha en los próximos días cuándo se tenga la aprobación de la Provincia. Todos los protocolos estarán disponibles en la web oficial de la Municipalidad: www.lacosta.gob.ar.

“En el día de ayer me comuniqué con Jefatura de Gabinete de la Provincia y hemos enviado la solicitud para ingresar a una nueva fase, para pasar de la fase de aislamiento a la fase de distanciamiento responsable. Estamos a la espera de la respuesta para ingresar a esta nueva etapa. Mañana domingo 21 estaríamos cumpliendo los 21 días desde el último caso positivo que tuvimos en La Costa. Como comunidad estamos haciendo un gran trabajo y ese es el resultado. Hay otras comunidades que no lo pudieron lograr. Son pocos los municipios que pueden llegar a esta instancia en el momento más difícil de Argentina. Hoy en la provincia de Buenos Aires se registraron mil casos”, remarcó el jefe comunal.

A modo de adelanto, detalló: “Desde este lunes 22, en la web oficial www.lacosta.gob.ar van a estar publicados los protocolos tanto para deportes individuales, como para la gastronomía. Va a estar publicado para que cuando llegue la habilitación todos sepamos cómo hay que llevar adelante cada actividad. Dejar el aislamiento quiere decir que todo el sistema de horarios no va a estar más. No va a haber horario ni DNI para hacer las compras. Esta es una instancia a la que hay que tenerle mucho respeto porque es muy delicada y si no nos cuidamos y no somos responsables podemos retroceder nuevamente a la fase de aislamiento, preventivo y obligatorio”.

Cardozo detalló que se volverá al esquema de la implementación de placeros para cuidar los parques y plazas del distrito y que para suplir el trabajo de asistencia que brindó el área de Deporte a través de la línea de Emergencia Social del 147, “pondremos en marcha un nuevo sistema junto a los Centros Comunitarios para que en ellos funcione la proveeduría de alimentos destinada a quienes la necesiten”.

Además, para organizar un esquema nuevo de controles en plazas, costaneras y en la playa para la práctica de deportes individuales se contará con la colaboración de “nuestros profesores de las Escuelas Municipales de Deporte, quienes brindarán asistencia y asesoramiento sobre el uso de tapabocas, distanciamiento social y responsabilidad a quienes caminen o salgan a andar en bicicleta”. El objetivo es que siempre tengan cerca un efector de la Municipalidad.

ABRIRNOS DENTRO, CERRARNOS HACIA AFUERA DEL MUNICIPIO

Por otra parte, Cristian anunció que habrá nuevos y más estrictos controles en todos los accesos de las distintas localidades del distrito. “Si bien en este momento vamos a tener una mayor apertura dentro de nuestro municipio, donde habrá nuevos permisos para desarrollar tareas, habrá mayor circulación, tenemos que cerrarnos hacia afuera porque tiene que ver con una responsabilidad de todos”, manifestó.

Puntualmente, Cristian anunció que se van a cerrar más los accesos a las localidades. “Estamos trabajando en el diseño de este nuevo cierre que se hará en conjunto con las fuerzas de seguridad. Nos abrimos adentro, pero nos cerramos hacia afuera y seremos más rigurosos en los controles de seguridad e higiene. Le pido a la comunidad, a los proveedores, a los profesionales, a todos los sectores, al personal esencial, que intentemos salir lo menos posible del Partido de La Costa. Estamos en la etapa de peor contagio en Argentina, y tenemos que hacer un gran esfuerzo entre toda la comunidad. En el caso que tengamos que salir de La Costa hagámoslo solamente en casos excepcionales, de extrema urgencia, al menos hasta que empiecen a bajar el pico de contagios”, detalló.

Además, se impulsará una fuerte campaña de comunicación con las distintas medidas y la responsabilidad de cada uno de los vecinos. “De la misma forma que sabemos cuál es la importancia de la luz de giro cuando uno circula en un vehículo, porque puede provocar un desastre, debemos entender que tenemos que usar tapaboca, que es parte de la nueva normalidad, de esta etapa a la que estamos ingresando, lo mismo que el distanciamiento social”, remarcó Cardozo.

En tanto, el jefe comunal adelantó que habrá un nuevo sistema para la entrega de alimentos y así continuar con la asistencia a aquellos vecinos y vecinas que lo necesiten. A esto se le sumarán controles en los espacios públicos donde, cuando la gente empiece a circular, se difundirá la importancia del uso del tapaboca, el distanciamiento social y también se concretarán más trabajos de desinfección y limpieza en los espacios de uso común.

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA

En otro tramo de su mensaje, el intendente destacó la importancia de ser responsables en esta nueva etapa que está por iniciar en el distrito. “Todos los lugares donde hubo brotes fue porque no se pudieron identificar los contactos. Si nos reunimos en un vínculo familiar podemos identificar con quiénes nos reunimos, si hay síntomas comunicarnos con el centro de salud y contar con quiénes estuvimos. Si van a una fiesta, se juntan muchas personas, ahí es donde cometemos el error, y eso es lo que no debemos hacer, y lo que fue el error de muchas ciudades en el mundo y de Argentina. Pensaban que nada les iba a pasar, que el virus no estaba en su pueblo, se relajaron, cometieron estos errores, provocaron un brote y no se pudo identificar dónde comenzó y para dónde fue”, expresó.

En este sentido, Cardozo agregó que “si nos habilitan para ingresar en esta nueva instancia y no podemos bloquear un caso, tenemos que volver a la instancia anterior. Hay cosas que por el momento no se pueden llevar adelante. Por un festejo momentáneo podemos tener un dolor para toda la vida en muchas familias. Les pido que seamos responsables, llegamos acá con un gran esfuerzo de toda la comunidad y estoy orgulloso de lo que pudimos lograr todos juntos. No lo tiremos por la borda, esperemos que nos habiliten y luego de ello empezaremos en los próximos días con estas actividades en el Partido de La Costa”, indicó el intendente.

Para terminar, Cardozo se anticipó al domingo especial por el día del padre y saludó “a todos los papás, al mío, a mi abuelo, y a todos los padres del Partido de La Costa. Les pido también que no cometamos ningún error mañana. Sigamos cuidándonos, usando el tapaboca y respetando el distanciamiento. Los invito a seguir juntos, más juntos que nunca. Enfrentaremos un nuevo desafío que nos necesita unidos, cuidándonos entre todos y todas”. Con estas palabras el jefe comunal costero cerró su mensaje a la comunidad.