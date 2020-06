En vísperas del Distanciamiento Social: ¿Estaremos a la altura de las circunstancias los costeros?

A cuatro días que se cumplan los 21 días sin contagios en La Costa y poder abrir más actividades comerciales, que incluyen reuniones de hasta 10 personas, surge una pregunta: ¿Estaremos a la altura de las circunstancias los costeros?

Sabemos que de acuerdo a los protocolos de provincia, los distritos sin casos de Covid-19 durante 21 días pueden ingresar a la fase 5, pasarían de la etapa de “Aislamiento Social” a la de “Distanciamiento Social” donde es factible salir a tomar un café, comer en un restaurante, reunirse hasta con 10 amigos o familiares y hacer ejercicios o practicar deportes al aire libre o en gimnasios con capacidad reducida. Esto sería a partir del 22 de junio.

Si comparamos la realidad que nos toca vivir, con esa futura, estaríamos “en la gloria”. Pero todo esto implica un desafío y un riesgo. El desafío está en la responsabilidad individual de limitarse y controlarse, cumplir los protocolos y como siempre, cuidarnos para cuidar a todos. El riesgo es que ante el primer caso de Coronavirus, podemos volver para atrás, incluso, por tratarse de un situación donde habría más circulación de gente, podría haber más circulación de contagios.

Y el desastre sería mayor, lo estamos viendo en distintos puntos del país, donde lugares sin Covid-19, que habían entrado en fase 5 permitiendo bares, shoppings y otras actividades, ante un caso, se multiplicaron los contagios y volvieron a fojas cero.

Como en el caso de argentina ante Europa en la propagación del virus, donde teníamos el “diario del lunes” y podíamos tomar medidas con el ejemplo de lo que iba sucediendo allí, pasa lo mismo con la apertura de actividades en la región. La Costa tendrá el ejemplo del comportamiento de la gente, y lo que pasa con la apertura y pase a fase 5 en Villa Gesell y General Lavalle que ya han ingresado en esa etapa, y tendremos un ejemplo de las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer.

Pero el distrito tiene una particularidad que en este caso se convierte en una debilidad: su gran extensión, una franja de casi 120 kilómetros a la vera del mar. Esto es una amenaza potencial para lograr burlar controles por parte de infractores y en algunos casos, de “acomodados” que ingresan igual viniendo de zonas de alto riesgo.

En momentos en que se multiplican las alertas por el incremento de casos en el AMBA y se restringe al máximo la circulación, La Costa estaría entrando en la apertura de actividades, y es precisamente desde allí de donde provienen la mayor parte de infractores a la cuarentena.

Va a haber más circulación de gente y de vehículos por las calles, lo que va a dificultar la observación y presencia de no residentes, por lo que será parte del desafío, que el municipio y sus habitantes arbitren las medidas para desalentar a los oportunistas y egoístas que ponen en riesgo a todos y amenazan las libertades obtenidas con el esfuerzo de la comunidad en su conjunto.

Que las críticas y las denuncias no queden en saco roto o en redes sociales, hay que hacerlas efectivas llamando al 911, o 103 de Defensa Civil. Y que no nos dé vergüenza o incomodidad llamar la atención de quien por distracción, descuido o irresponsabilidad rompe las normas de distanciamiento, o no cumple las reglas de esta nueva etapa que debemos cuidad entre todos.

Alejandro Lopez | Faro Noticias