Holística | “666, el último ataque de la bestia” – Parte 2

La nota anterior “666, el último ataque de la bestia”, me pareció completa y que por el momento no volvería sobre el tema, pero resulta ser que el comentario que envió un lector y algunas publicaciones de las redes sociales me llevan a escribir esta segunda parte y próximamente una tercera.

La nota anterior está basada en algunas ideas centrales de mi próximo libro, y me pareció apropiada para estos momentos en que pululan charlatanes, iletrados y esbirros, de toda clase. “Pocos pero ruidosos” según el saber popular, pero con influencias sobre grandes cantidades de personas.

La nota del lector a que me refiero es de un brillante y prolífico escritor de nuestro Partido de la Costa, y con su consentimiento trascribo algunas de sus partes:

“… Creo que la actual “pandemia” inventada y creada artificialmente y apoyada por los organismos internacionales digitados desde el real poder mundial es un intento diabólico de un grupito de ultra multimillonarios (…) y que están desarrollando un plan “piloto” destinado a imponer un modelo de Estado mundial ultrapoderoso y sin escrúpulos (…) Ojalá me equivoque”

Dentro de los actores que menciona tienen un rol fundamental las corporaciones del mundo informático.

El segundo estímulo para continuar el artículo es una frase atribuida a una conductora o periodista, a quien no conozco y que es, palabra más o menos, la siguiente: “Prefiero aspirar el virus, contagiarme, seguir la vida, a estar en mi casa”

Con esta breve y necesaria explicación continúo con el 666… Parte II

Refrescando algunos conceptos de la nota anterior repetimos que en el Apocalipsis Bíblico, en el párrafo 13: 18 se menciona que el número de la bestia es el 666, aludiendo a Satanás o el Anticristo. Antiguos credos sostienen que en nuestro planeta se desarrolla una batalla permanente entre las fuerzas del bien y las del mal. Según estos, el mal se manifiesta más fuertemente sobre la humanidad cada 666 años.

Según estas creencias, en el siglo VII d.C. en la Academia de Gondashipur, en el sudoeste de Persia, las fuerzas del mal pergeñaban un plan para hacer fracasar el desarrollo de la humanidad. Por esos años, las milicias de Mahoma derrotaron la conspiración de Gondashipur haciendo fracasar la primera gran manifestación del mal sobre nuestro planeta en nuestra era.

La segunda manifestación de la Bestia corresponde a “666 x 2”, o sea el año 1332. En ese tiempo el rey Felipe el Hermoso de Francia, aniquilaba la Orden de los Caballeros Templarios, abortando sus nobles propósitos y atesorando toda su sabiduría acerca de los secretos arcanos de la humanidad.

Siempre de acuerdo a esta creencia, la tercera manifestación debe ocurrir en las cercanías de 1998 (666 x 3). Los divulgadores de estas ideas, sostienen que un hecho muy significativo de estos años es la irrupción del universo digital en la vida cotidiana: telefonía, Internet, informática, etc., y que probablemente por este medio nos ataque la bestia en esta oportunidad.

El comentario de nuestro lector, está totalmente en sintonía con estos pareceres, sobre todo teniendo en cuenta que la “explosión” de Internet se produjo alrededor de 1998.

Paralelamente la irresponsable y lamentable frase de una panegirista del contagio y la muerte, me conduce a la reflexión de fraccionar este supuesto tercer ataque de la bestia en tres niveles de responsabilidad.

El primer nivel es el de los ideólogos, como menciona nuestro amigo en su comentario, unos personajes siniestros, según aquellas antiguas creencias personeros del mal que persiguen el fracaso de la humanidad.

El segundo nivel es el de sus voceros mercenarios, que se benefician con sus servicios al nivel anterior.

El tercer nivel es el de los adláteres de estas fuerzas funestas, que por ignorancia, rencor o mezquinos intereses propios, difunden su malignidad. Como sea que fuere, estos personajes anteponen su egoísmo al bienestar colectivo.

A partir del comentario del lector, y siempre desde el modelo de creencias del que partimos, podríamos especular que el tercer ataque de la bestia se comenzó a materializar con la difusión masiva de la red y está continuando en la pandemia que estamos padeciendo.

También en el marco de estos credos, todas las acciones del mal están destinadas al fracaso porque este es el sino del mundo, la tragedia es el número de víctimas que se lleva. Recordemos por ejemplo la abominación del nazismo.

Esta nota comenzó con el Apocalipsis de Juan, cerramos esta segunda parte con la mención de Juan 1:5: “La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.”

Claro que esto es solamente la suma de elaboraciones armadas en el marco de antiguas creencias.

Por José María Caracuel

Lic. En Ciencia Químicas (UBA)

Fitoterapeuta

Terapeuta Floral

Psicòlogo Holìstica

A lo largo de casi 50 años de actuación profesional se desempeñó en la actividad privada, la docencia y el desarrollo de normas de los ámbitos nacional, Mercosur y Panamericano.

Colaboró en distintas publicaciones por ejemplo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la Unión Industrial.

Publicó en total 10 libros tanto en el ámbito de ciencia y tecnología, como en el de la divulgación científica, entre los que se encuentran:

-Recopilación trilingüe de términos metalúrgicos y definiciones. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 1993

-Sistemas de Calidad. Su implementación. Cámara de Industria y Comercio de la Pcia. De Buenos Aires. 1998

-Diccionario trilingüe del Cobre. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 1999

-Pensamiento y Espiritualidad. Studio Gráfico. 2012

-Ciencia Espiritual y Ciencias Fácticas. Studio Gráfico. 2013

-Ciencia, Filosofía y Misticismo. Editorial Dunken. 2014