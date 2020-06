Pinamar ingresó a la fase 5 de la cuarentena administrada

La municipalidad de Pinamar informó que de acuerdo a las nuevas normas de la cuarentena administrada y al no haberse producido nuevos contagios de Covid-19 en el tiempo establecido, el distrito ingreso en la fase cinco, por lo que se ha dispuesto la autorización de nuevas actividades.

Las mismas, cuyos protocolos es están elaborando, incluyen Actividades individuales al aire libre, Gimnasios, Gastronomía y reuniones de hasta 10 personas.

Asimismo, el municipio informó que las normas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio siguen vigentes, y su cumplimiento es fundamental para mantener esta fase. Además invita a ver mayor información a través del video de anuncio del Intendente Martín Yeza: coronavirus.pinamar.gob.ar/novedades.

En dicho material se podrán conocer los protocolos de las nuevas actividades permitidas.

A continuación el Decreto Municipal:

El Intendente del Partido de Pinamar, en ejercicio de legítimas atribuciones que le confiere la ley Orgánica de las Municipalidades

DECRETA

Artículo 1°: Adhiérase en todos sus términos al Decreto Nacional N° 520/20, Decreto Provincial N° 498/20 y Resolución de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires N° 260/20 -y sus Anexos I, II y III-, actos administrativos por los cuales se establece la medida de “distanciamiento social preventivo y obligatorio” en tanto se verifiquen en forma positiva los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:

1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.

2. El partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” del virus SARS-CoV-2.

3. Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea inferior a QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.

La medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” regirá conforme DNU 520/20 hasta el 28 de junio de 2020, inclusive.

Artículo 2°: Habilítense, en el Partido de Pinamar, la totalidad de las actividades permitidas para la FASE 5, enumeradas en el Anexo I de la Resolución de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires N° 260/20, que forma parte del presente también como ANEXO I.-

Artículo 3°:La habilitación dispuesta en el artículo anterior estará condicionada al estricto cumplimiento, por parte de los ciudadanos, de los protocolos aprobados como Anexo II de la Resolución de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires N° 260/20, que forma parte del presente también como ANEXO II.

Artículo 4°:Establézcase que los protocolos sanitarios aprobados con anterioridad tendrán carácter complementario de aquellos contenidos en el ANEXO II del presente, y quedarán sin efecto únicamente en caso de ser contradictorios a estos últimos.

Artículo 5°: Durante la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y recomendaciones e instrucciones del ANEXO II del presente.-

Articulo 6°:Encomiéndese a la Dirección de Prensa y Comunicación la publicación de los protocolos sanitarios del ANEXO II en la página web de la Municipalidad de Pinamar, específicamente en el siguiente link: https://pinamar.gob.ar/protocolosfase5., debiendo acreditar el área citada la debida constancia de la publicación del anexo mentado, la cual formará parte del presente.-

Artículo 7°: Comuníquese, notifíquese, dese al Registro Oficial Municipal y, cumplido, archívese.