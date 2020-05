Historia de testeadores compulsivos y anticuarentenas crónicos

Hay que testear, hay que testear, hay que testear a todo el mundo, dicen sabiendo que eso es imposible, que el gobierno no puede hacer eso. El colmo de los testeadores compulsivos se dio hoy en una publicación de la municipalidad de La Costa con el informe diario del distrito donde decía que al día de la fecha, 29 de mayo, hay 2 casos activos, 1 caso recuperado y 0 personas fallecidas. El comentario del testeador compulsivo costero en esta información fue: “Pocos testeos..”.

La verdad de la milanesa, es que de estos testeadores compulsivos, la inmensa mayoría no sabe porqué hay que testear más y testear más; repiten como loro porqué están en todo contra el gobierno, y saben que el gobierno esto no lo puede hacer. Entonces fogonean y fogonean, sin importarles lo que le pasa al otro producto de su fogonear: transmiten intranquilidad. Una de las características de los testeadores compulsivos es que no les importa el otro, les importa testear, testear y testear.

Hay una pequeña minoría de testeadores compulsivos, periodistas, médicos y todo tipo de opinólogos que recorren los medios de comunicación, que sí saben porqué el gobierno no puede testear más y lo callan. Ante la gran audiencia incitan a que hay que pedir más testeos, que hay que testear, testear y testear.

¿Porqué no se puede testear más?. La cantidad de tests son insuficientes, pero supongamos que se consiguen la cantidad adecuada, serían insuficientes las personas capacitadas para tomar las muestras. Una muestra (hisopado) tarda 30 minutos en realizarse, esto da un producto de 16 personas que puede testear una enfermera o persona capacitada en 8 horas. Pero supongamos que conseguimos esa cantidad de personas para tomar las muestras y hacer esos testeos masivos, nos encontraríamos que serían insuficientes las personas capacitadas para analizar las muestras y practicar los estudios. Un estudio lleva de 6 a 8 horas de trabajo. Se necesitarían miles de personas para trabajar en los laboratorios (además los laboratorios serían insuficientes), y esto sí que no se puede hacer. A diferencia de las personas que toman las muestras que pueden ser enfermeras o auxiliares, a una persona para analizar las muestras no se la puede capacitar en un día, un mes o un año. Es un impedimento práctico, no pasa por tener la voluntad de hacerlo.

Primos hermanos de los testeadores compulsivos son los anticuarentena crónicos. A diferencia de los primeros, una característica principal de un anticuarentena crónico es que acaba de descubrir la pobreza y las necesidades que pasa la gente, producto de este descubrimiento es que plantea que así no se puede seguir, la gente está pasando hambre, hay necesidades. Algo que no han visto en mucho tiempo y que hoy no sólo descubren, si no que denuncian que esto pasa desde hace 50 años, en su mayoría provincias y municipios donde siempre ha gobernado el peronismo. Entonces la respuesta sería abrir todo, reactivar la economía, porque “la gente la está pasando mal”.

Un dato que deberían tener en cuenta los cuarentena crónicos para no errar en su diagnóstico: Los millones de pobres que hoy descubren sin agua, sin gas y sin cloacas, no están en esa situación desde hace 50 o 70 años como dicen, el fenómeno del aumento de la marginalidad y los asentamientos se empezó a dar promediando los años noventa, y es un problema estructural que trasciende la voluntad de los gobiernos municipales y provinciales, se debe a problemas estructurales de pobreza que se produce como consecuencia del capitalismo y las políticas neoliberales, en los cordones urbanos de las grandes ciudades de latinoamérica. Enormes cordones de pobreza que crecieron al margen del desarrollo económico de las ciudades más importantes de los distintos países, culpar de esto a intendentes y gobernadores, es poco menos que hipócrita.

Los anticuarentena crónicos sí demuestran empatía y preocupación por lo que le pasa a la gente, pero un dato curioso: En los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, jamas han hablado de pobreza, endeudamiento, inflación, ni han omitido opinión sobre el grave deterioro de la calidad de vida de los argentinos.

Es cierto que la gente la está pasando mal,-la estamos pasando mal-, lo que no es cierto es que abriendo todo, va a resultar en un repunte de la economía. Hay recesión, contracción en el gasto, falta de efectivo, desocupación, y de abrir todo como proponen, hay mucha gente que no saldría de sus casas por temor a contagios.

Hay un dato concreto en relación a la falsa contradicción que se plantea entre economía o salud. Los países que priorizaron la economía por sobre la salud, son los que mayor cantidad de empleos perdieron a nivel global, Estados Unidos y Brasil. La experiencia dice, el día después, que los efectos de las muertes masivas hunden aún más la economía, un dato que deberían tener en cuenta los anticuarentena crónicos que plantean la apertura de la economía como el remedio de todos los males.

Un estudio revela que el 99,99 % de los testeadores compulsivos no aprueba la gestión de gobierno de “Alverso” (así le dicen) Fernandez y el 99,98 % de los cuarentena crónicos tampoco aprueba la gestión del presidente argentino.

¿No será que a los testeadores compulsivos y a los anticuarentena crónicos les importa muy poco los tests, la cuarentena, menos aún la gente; y en realidad su único interés es que a Alberto Fernandez le vaya mal, aún sabiendo que si le va mal al presidente nos va mal a todos los argentinos?

NdR: 1.- Esta historia no es una defensa de políticos, intendentes, gobernadores o presidentes, que muchos de ellos han mirado para otro lado sin ver la pobreza y merecen la mayor de las condenas, es poner en evidencia que se está usando este flagelo que azota la mayor parte del mundo con fines políticos, tergiversando los hechos y las causas de los problemas que padece la inmensa mayoría de los argentinos. 2.- Tampoco es un ataque a quien desde el sentido común, como ciudadano, opina que hay que realizar más testeos o flexibilizar la cuarentena, la historia hace eje en quienes militan activamente estas posiciones recorriendo los medios de comunicación con una intencionalidad política.

Alejandro Lopez | Faro Noticias