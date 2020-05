Holística | Pandemia: Pensamientos y Sentimientos, ¿Unen?

Por *José María Caracuel

Hace unos años trabajé como docente en un instituto muy prestigioso de CABA.

Entre las actividades que se desarrollaban había grupos de estudio de filosofía, prácticas de yoga, grupos de meditación y talleres de distintas disciplinas.

El lugar era una casona antigua muy agradable, al ingresar ocurría un fuerte contraste, se entraba por un zaguán y al atravesar la segunda puerta se dejaba atrás el ruido del tránsito, el movimiento apretujado de la avenida, el smog y el estrés que flota en el aire urbano y se ingresaba en un ámbito plácido y grato: nos recibía una fuente de agua circulante con la imagen de buda, música relajante, aromas suaves y agradables.

En el hall de entrada había un pizarrón en el que se exponían horarios, actividades y novedades; en la parte superior del mismo se escribía con letra grande y llamativa algún pensamiento trascendente, que se cambiaba todos los meses. Una de esas que estoy recordando en estos tiempos difíciles para toda la humanidad decía:

“LOS SENTIMIENTOS UNEN, LOS PENSAMIENTOS SEPARAN”

Hoy reflexionando acerca del dicho, me pregunto si realmente es así o exactamente a la inversa… y comparto mis cavilaciones.

Pensemos en los hechos que están ocurriendo en estos momentos:

El virus MATA GENTE

Miles de muertos en todo el mundo

La normalidad a la que todo el planeta estaba habituado NO existe más

Los países que no tomaron recaudos en el momento adecuado son los más perjudicados

Los países que tomaron las medidas necesarias a tiempo son los menos castigados

El virus es muy contagioso y no existe vacuna, por lo que el aislamiento resulta imprescindible para disminuir los riesgos

Especialistas médicos, bioquímicos epidemiólogos, etc. de todo el mundo coinciden en esto. Se trata de profesionales muy sólidos con muchos años de experiencia, no es al caso de “parlanchines improvisados” que repiten sin saber de lo que hablan

La economía mundial, como tantas otras actividades, está siendo deteriorada

La causa raíz de este deterioro es la pandemia

Todos estos son hechos irrefutables, es la realidad en la que estamos inmersos hoy. Pensemos esto, y creo que estaremos todos de acuerdo. Volviendo a la frase original, en este caso LOS PENSAMIENTOS NOS UNEN.

Los sentimientos que se mueven en estos momentos, creo que podemos decir en líneas generales que pueden ser positivos o dañinos.

Los sentimientos positivos, creo que presentes en la mayoría de las personas, son de anteponer el interés común por encima del individual, cuidado responsable, solidaridad. Se manifiestan en practicar el aislamiento, los cuidados personales, la ayuda solidaria, mensajes de tranquilidad, fomentar el cuidado propio y colectivo, asistencia a los más desprotegidos.

Los sentimientos dañinos son entre otros el miedo, el egoísmo, la ansiedad, la impaciencia y el rencor que puede presentarse como xenofobia, clasismo, enemistad, aborrecimiento. Estos sentimientos dañinos son los responsables de “parloteos” apocalípticos, críticas infundadas pero interesadas, manifestaciones hostiles, comportamientos antisociales, conductas egoístas y clasistas. Creo que sobran ejemplos, pero también creo que pertenecen a una minoría, como dice el saber popular “pocos pero ruidosos”.

En estos puntos los SENTIMIENTOS SEPARAN.

Retornando al punto de partida si yo tuviese que escribir la frase de aquel pizarrón del Instituto hoy, la redactaría: “LOS PENSAMIENTOS UNEN, LOS SENTIMIENTOS SEPARAN”

Esta pandemia terminará como terminaron las anteriores que azotaron a la humanidad. Lo que continuará es el recuerdo de cómo nos desempeñamos frente a ella, que es lo que hicimos con nuestras palabras y nuestros actos ¿unimos o separamos?

* José María Caracuel

Lic. En Ciencia Químicas (UBA)

Fitoterapeuta

Terapeuta Floral

Psicòlogo Holìstica

José María Caracuel reside actualmente en el Partido de La Costa y está dispuesto a aportar sus conocimientos en la materia, no sólo a través de nuestras páginas. Cualquier inquietud sobre estos temas, no dude en consultar a través del formulario de contacto (En la cabecera botón derecho).

A lo largo de casi 50 años de actuación profesional se desempeñó en la actividad privada, la docencia y el desarrollo de normas de los ámbitos nacional, Mercosur y Panamericano.

Colaboró en distintas publicaciones por ejemplo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la Unión Industrial.

Publicó en total 10 libros tanto en el ámbito de ciencia y tecnología, como en el de la divulgación científica, entre los que se encuentran:

-Recopilación trilingüe de términos metalúrgicos y definiciones. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 1993

-Sistemas de Calidad. Su implementación. Cámara de Industria y Comercio de la Pcia. De Buenos Aires. 1998

-Diccionario trilingüe del Cobre. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 1999

-Pensamiento y Espiritualidad. Studio Gráfico. 2012

-Ciencia Espiritual y Ciencias Fácticas. Studio Gráfico. 2013

-Ciencia, Filosofía y Misticismo. Editorial Dunken. 2014

Visitar la sección Holística >>>> Faro Noticias | Holística