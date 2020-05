Holística | Hablar correcto en tiempos de pandemia

Después de recibir la Iluminación, Buda expuso a sus discípulos Las Cuatro Nobles Verdades, la cuarta Noble verdad refiere a la existencia de “un camino que aparta del sufrimiento”.

Este camino es conocido como “El Noble Óctuple Sendero”.

El budismo siempre se ha interesado en los sentimientos, emociones y sabiduría, en consecuencia el Sendero reconoce tanto a las causas cognitivas como las causas emocionales del sufrimiento. La causa emocional es el deseo y su opuesto, la aversión. La causa cognitiva es la ignorancia.

Los elementos del Noble Óctuple Sendero se subdividen en tres categorías básicas: sabiduría, conducta ética y entrenamiento de la mente.

• Categoría de la Sabiduría

1- Primer Noble Sendero: La visión correcta

2- Segundo Noble Sendero: El pensamiento correcto

• Categoría de la Conducta Ética

3- Tercer Noble Sendero: El hablar correcto

4- Cuarto Noble Sendero: El actuar correcto

5- Quinto Noble Sendero: El medio de vida correcto

• Categoría del Entrenamiento de la Mente

6- Sexto Noble Sendero: El esfuerzo correcto

7- Séptimo Noble Sendero: La consciencia del momento correcta

8- Octavo Noble Sendero: La concentración correcta

Aquí desarrollaremos algo referente al Tercer Noble Sendero: El hablar correcto dentro del marco de la pandemia que está azotando al planeta por estos momentos y que más temprano o más tarde terminará, como sucedió siempre.

Hay tanto poder en la palabra que es capaz de condicionar de forma positiva o de forma negativa la conciencia propia o de los demás.

El hablar correcto consiste en: abstenerse de mentir, abstenerse del hablar calumnioso, difamador, abstenerse del hablar irrespetuoso y abstenerse del hablar frívolo. Significa que naturalmente se debe decir la verdad, deben usarse palabras amigables, benevolentes, placenteras, amables, significativas y útiles.

Dos ejemplos del Hablar Correcto:

Ejemplo 1: si una persona tiene una certeza sobre algún tema, declara: “Esta es mi convicción”, y está diciendo la verdad de forma muy cuidadosa y precisa. No llega a la conclusión definitiva “sólo esto que yo pienso es verdad; todo lo demás no tiene valor”.

Ejemplo 2: si a una persona le gusta algo, tiene algo en lo que está de acuerdo, declara: “Esto es algo en lo que estoy de acuerdo, habiendo analizado éste y otros puntos de vista”. Así salvaguarda la verdad y no llega a la conclusión definitiva “sólo esto es verdad; todo lo demás no tiene valor”».

Siguiendo este modelo en la actualidad, ejemplos de lo que no forma parte del hablar correcto, pueden ser:

• Difundir mensajes desconociendo su veracidad

• El decir infundado que provoque ira

• Las quejas infundadas

• La invitación a comportamientos nocivos, por ejemplo el contagio

• Trasmitir pesimismo

• La maledicencia

• Los insultos

Siempre según este pensamiento, si para lograr la salida del sufrimiento es necesario practicar estas características del Correcto Hablar, imaginemos que futuro puede estar esperando por ejemplo a:

• Los comunicadores que negando la realidad mundial de miles y miles de muertes, invitan a salir a buscar el contagio

• Los participantes de redes sociales que retransmiten cualquier nota sin analizar su origen o los intereses que defiende

• Algunos y algunas políticos y políticas de actuación reciente, cuyas expresiones principalmente fueron difamaciones, calumnias o mentiras de lo más burdas

• Los participantes de programas de actualidad que opinan o repiten conceptos sobre cualquier tema sin el menor análisis

Manteniéndonos dentro del marco de la cultura de Oriente, cerremos este texto con un cuento que no por difundido, deja de ser útil:

Un discípulo se acerca a su maestro y le dice.

– Maestro, ¿sabes lo que dicen de ti?

-Un momento, dice el maestro. ¿Ya has pasado por las tres puertas lo que vas a contarme?

-¿Por las tres puertas? Responde el joven. No, ni siquiera sé qué son las tres puertas.

El maestro continúa.

-¿Estás seguro de lo que vas a decirme es la verdad?

-Bueno no, yo he oído….

-Pues esta es la primera puerta.

-¿Lo que vas a decirme es bueno?

-No, no, en realidad es un tanto desagradable.

-Esta es la segunda puerta.

-¿Lo que vas a decirme es útil para alguien?

-No de hecho….Balbucea confundido el discípulo.

-Esta es la tercera puerta.

-Y dime: Si lo que vas a decirme no sabes si es verdad, no es bueno y no es útil ¿Por qué quieres contármelo, no sería mejor dejarlo en el silencio?