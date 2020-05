En víspera del fin de semana largo, Cardozo refuerza controles e insiste: “Por favor no vengan a La Costa”

“Lleven adelante las pautas que son establecidas por el Gobierno Nacional y Provincial” pidió a través de un medio nacional el intendente costero en relación a “llevar adelante el aislamiento en el lugar donde dice el DNI”. “Si no tenés domicilio en el Partido de La Costa no podés ingresar”, afirmó. Se refuerzan los controles con más personal y retenes.

En un día signado por el esfuerzo en desalentar viajeros hacia este destino de la costa atlántica, el jefe comunal visitó hoy al personal del control que el distrito tiene apostado en Nueva Atlantis, sobre la Ruta 11, donde ingresan los vehículos con mercaderías que provienen de los municipios cercanos como Mar del Plata, General Madariaga, Villa Gesell y Pinamar.

El objetivo fue inspeccionar el arco sanitario allí instalado, donde se produce el primer paso de desinfección a los transportes por el exterior del vehículo y en el interior del habitáculo y mercadería, y además constatar los refuerzos de trabajadores que realizarán los operativos de control vehicular y seguridad, para desestimar la posibilidad que ingresen visitantes al distrito.

En el lugar, el jefe comunal conversó con el personal que trabaja en el reten de control, administrativos, integrantes de Defensa Civil, Bromatología, Policía de la Provincia, Policía Local, Control Urbano y Grupo Especial GAD.

Según consignan algunos medios de la zona y vecinos en redes sociales, alrededor de un centenar de vehículos con un promedio de 3 ocupantes por auto, intentaron ingresar hoy al distrito, siendo rechazados sistematicamente en los accesos.

En este sentido Cardozo apuntó: “Es la primera vez que nos toca decirles a nuestros visitantes que por favor no vengan, y si alguien se aventura a realizarlo, sería un inconveniente también para él por los controles que tenemos en los accesos y tendrían que retornar nuevamente a su lugar de origen y es toda una situación incómoda, para el que hace el control y también para aquel que tiene una propiedad en el Partido de La Costa y le tenemos que decir que regrese. La norma madre es clara, cuando empezó todo esto, es claro que hay que llevar adelante el aislamiento en el lugar donde dice el DNI”, destacó el intendente en diálogo con Federica Pais, en el programa Las últimas noticias, que se emite por AM 750 . “Si no tenés domicilio en el Partido de La Costa no podés ingresar”, afirmó.

Por su parte, la Secretaria de Ordenamiento Urbano Daniela Gimenez, manifestó en conferencia de prensa que se han reforzado los controles en los accesos al distrito por la antigua ruta de tierra que conecta La Costa con General Lavalle, “fundamentalmente a la altura de Paraje Pavon en Mar de Ajó, y la entrada de la calle 32 en Santa Teresita”, expresó la funcionaria.