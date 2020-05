Gral. Lavalle busca reforzar los controles provinciales en una estrategia de cooperación regional

Rodriguez Ponte efectuó un pedido al gobernador Kicillof para reforzar los controles en los peajes de las rutas del corredor Atlántico. Asimismo informó de un trabajo en conjunto con La Costa, en los accesos norte y sur de estos distritos.

El Intendente de General Lavalle, Dr. José Rodríguez Ponte, informó que esta semana le envió una solicitud al Gobernador Axel Kicillof, que contó con el apoyo de intendentes de la región, entre ellos de Cristian Cardozo del partido de La Costa, en la cual le efectuó el pedido de implementar controles provinciales en los peajes de Conesa, Madariaga y Mar Chiquita, con el objetivo de reforzar los controles de ingresos y egresos en la región.

Al respecto, el Dr. Rodríguez Ponte indicó que “le envié (el lunes) una nota al Gobernador tendiente a que los controles se hagan más estrictos en los tres peajes, el de Conesa, el de Madariaga y el de Mar Chiquita. Paralelamente se las envié a todos los otros Intendentes para que me acompañen en esa idea, que es que en los ingresos desde Mar del Plata, Buenos Aires o La Plata poder tener una cobertura con el Ministerio de Seguridad, concretamente en los peajes. Hasta ahora no he obtenido respuesta, pero algunos Intendentes han acompañado, como es el caso de Cristian Cardozo”.

Mientras tanto, a nivel local el mandatario señaló que se mantienen fuertes controles por parte de la Municipalidad de Lavalle en las distintas localidades que conforman el distrito, por lo que precisó que “estamos acentuando los controles en las entradas a las localidades donde hay personal municipal en los controles que hacen a los protocolos de ingreso a las localidades y tanto en Pavón como en la planta urbana como, en Chacras”, y en esta misma línea, agregó que todos estos mecanismos se llevan a cabo también “en sintonía con los controles que hace La Costa aun en el territorio de General Lavalle”.

Por el momento, General Lavalle se mantiene libre de casos de coronavirus, no obstante el Intendente admitió que “estamos pendientes de que en cualquier momento algo puede llegar a aparecer”, por lo que se ha dispuesto el desarrollo de espacios adecuados para enfrentar la potencial situación, acerca de lo cual indicó: “Tenemos previsto un lugar de aislamiento que ya está medianamente terminado. Además estamos estudiando si podemos tener algunos kits para detectar casos, vemos si de acuerdo a nuestra infraestructura los vamos a poder realizar”.

Fuente: Opinión de La Costa