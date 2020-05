Holística | Lo verdadero y lo falso en la búsqueda interior (2)

Parte II: La iniciación hoy |

Como ya mencionamos en la primera parte, entre otras dificultades con las que debe lidiar el buscador podemos señalar por ejemplo que: el poder de corrección que ejerce la realidad en la vida material no existe en el mundo del espíritu; también mencionamos la coexistencia de lo verdadero con lo falso, las trampas que nos tiende la ilusión, la enorme habilidad de las fuerzas de la oscuridad para disfrazar sus acciones de altruistas.

Es por estos, entre otros motivos, que quien busca crecer en el mundo del espíritu debe ejercitarse por medio de trabajos iniciáticos en los que se agudizan los sentidos y se desarrollan las capacidades para transitar por esta senda con la certeza necesaria. Se prioriza el sano juicio sobre el entusiasmo, se sensibiliza el tacto, se fortalece el entendimiento.

Todo hombre puede adquirir por sí mismo el conocimiento del mundo espiritual porque lo lleva en su esencia.

No existen instrucciones absolutas en cuanto a cómo se debe actuar, no hay manuales universales aplicables a todos los individuos, es un asunto de conquista individual, no se necesita poseer una mente superior ni ser un gurú, lo que se precisa es tenacidad, paciencia, intuición y sed de conocimiento.

Ningún libro, ninguna conferencia, nos hará iniciados mágicamente, pero sí lo hará un trabajo perseverante y continuo.

El desarrollo es personal e interior, la importancia de los grandes maestros es que hagamos una elaboración correcta de sus enseñanzas con nuestros propios pensamientos, sentimientos y emociones. Si no es así, viviremos de acuerdo a instrucciones ajenas.

El primero de los Ocho Nobles Senderos del Budismo es la Visión o Comprensión Correcta; prestemos atención a cuán importante es esto hoy, cuando vivimos en medio de un torrente de estímulos audiovisuales. No debemos permitir que ingrese en la conciencia ninguna representación que no hayamos examinado. A cada uno incumbe la tarea del desarrollo y armonía de los sentidos y las cualidades necesarias en la senda del espíritu, así como tenerlas conscientes el mayor tiempo posible.

Para lograr esta armonía es fundamental que todo y todos los que se involucren en nuestros planes salgan beneficiados. Ante la disyuntiva de tener que elegir entre dos opciones debe decidirse por la que haga más bien.

El primer requisito es vivir una vida moral y armoniosa, fomentar hábitos saludables como caminatas, dieta sana, descanso, ejercicio físico, meditación.

Mantener una limpieza escrupulosa. Ambientarse con música, aromas, imágenes, colores agradables. Tratar de evitar stress, alcohol, cansancio excesivo, tabaco, drogas, compañías negativas.

Debe haber armonía entre el pensamiento, la palabra y la acción.

Es importante hacer economía de actos, palabras y pensamientos innecesarios, por ejemplo, movimientos prescindibles, participar de habladurías, hacer suposiciones (para la Eterna Juventud Alquimista, equivale a conservar las fuerzas físicas y mentales).

El pensamiento debe ir unido con la acción, cualquier acto, palabra o pensamiento realizado dejará su impronta en el Universo, debe hacerse como una oportunidad de enriquecimiento para el mismo y de crecimiento propio.

Es necesario ejercer control del pensamiento y desarrollar el pensamiento abstracto, indagar en lo oculto tras la forma, ampliar constantemente la capacidad de aumentar las representaciones.

Se debe desarrollar una manera de escuchar ecuánime, desprejuiciada, libre de simpatía o antipatía. Escuchar atentamente a quien habla, analizar el discurso en lugar de pensar que respuesta daremos. Darle cabida a ideas diferentes a la propia ya que es posible que ellas contengan verdades desconocidas por nosotros.

Un obstáculo que se presenta frecuentemente es percibir como una agresión, cualquier intromisión dentro de los límites de nuestro ego, provocando ira, celos, envidia y otras emociones negativas.

Resulta conveniente analizar estas situaciones con ecuanimidad, como si en lugar de ser propias le estuvieran ocurriendo a otra persona. No tomar nada en forma personal, no permitir que el dolor nos aplaste ni las alegrías nos arrebaten.

Debe desarrollarse una manera positiva de observación, buscar siempre algo bueno en toda situación, también se deben ejercitar la voluntad y la iniciativa.

Esta alineación irá produciendo cambios que se reflejarán en lo cotidiano, en las relaciones con los demás (pareja, hijos, padres, laborales, etc.) y también en la relación con las dificultades, el dinero, etc.

No se trata de un trabajo de autoayuda para mejorar las relaciones, la posición económica, etc. El objetivo de este trabajo interior, es el crecimiento espiritual individual, lo demás serán consecuencias naturales que acompañan este desarrollo personal.

El resultado hablará por sí mismo.

Por José María *Caracuel | Foto: Micaela Lorenzo | Faro Noticias

Leer Parte 1: Lo verdadero y lo falso en la búsqueda interior (1)

* José María Caracuel

Lic. En Ciencia Químicas (UBA)

Fitoterapeuta

Terapeuta Floral

Psicòlogo Holìstica

A lo largo de casi 50 años de actuación profesional se desempeñó en la actividad privada, la docencia y el desarrollo de normas de los ámbitos nacional, Mercosur y Panamericano.

Colaboró en distintas publicaciones por ejemplo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la Unión Industrial.

Publicó en total 10 libros tanto en el ámbito de ciencia y tecnología, como en el de la divulgación científica, entre los que se encuentran:

-Recopilación trilingüe de términos metalúrgicos y definiciones. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 1993

-Sistemas de Calidad. Su implementación. Cámara de Industria y Comercio de la Pcia. De Buenos Aires. 1998

-Diccionario trilingüe del Cobre. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 1999

-Pensamiento y Espiritualidad. Studio Gráfico. 2012

-Ciencia Espiritual y Ciencias Fácticas. Studio Gráfico. 2013

-Ciencia, Filosofía y Misticismo. Editorial Dunken. 2014

