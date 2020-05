“Estas dos próximas semanas van a ser claves para evitar subir en número de contagios” manifestó Cristian Cardozo

El intendente municipal Cristian Cardozo destacó que “sin dudas la Argentina va a salir fortalecida de toda esta situación. En el Partido de La Costa monitoreamos cada permiso que estamos dando para alguna actividad porque aunque no tengamos casos de COVID-19 no debemos relajarnos, la región ya ha tenido varios casos y debemos mantenernos en alerta”.

El jefe comunal pidió paciencia a todos sectores en relación a la apertura de actividades, “yo sé que es muy complejo, que llevamos muchos días, pero no hay que confiarse, no queremos que haya brote y no queremos que haya muertos” manifestó.

Cardozo agradeció a los vecinos y vecinas al asegurar que “hasta el momento la respuesta de la comunidad es favorable, los vecinos y vecinas entienden que cuanto menos tiempo estemos en la calle menos contagio vamos a tener. Repito siempre que no somos una isla y que, por ejemplo, recibimos productos que vienen de áreas de circulación de virus por lo que debemos ser responsables en desinfectar todos los productos que ingresan al hogar”, remarcó el intendente.

El jefe comunal pidió a la comunidad que permanezcan en sus casas el mayor tiempo posible y solo salgan por compras indispensables. “Les pedimos que permanezcan en casa, que se cuiden y cuando requieran acompañamiento allí vamos a estar, cuanto menos tiempo estemos en la calle menos poisibilidades serán las de contagiarnos. Estas dos próximas semanas van a ser clave para evitar subir en número de contagios en la Argentina por lo que debemos cuidarnos mucho. Tenemos que seguir alertas, se que es incómodo y angustiante esta situación pero les aseguro que menos contacto es menos contagio”, cerró Cardozo.