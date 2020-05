Kicillof anunció nuevas medidas: Los niños pueden salir pero sigue prohibido el esparcimiento

El gobernador se refirió a las medidas que analizan para el sector industrial y comercial, siempre guiadas por protocolos estrictos, y del transporte público ratificó que su uso sigue restringido a trabajadores que presten servicios esenciales.

Este mediodía, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizó una conferencia de prensa en la Casa de gobierno provincial, junto al jefe de gabinete, Carlos Bianco, el ministro de Salud, Daniel Gollán, y el Secretario General de gobierno, Federico Thea.

El primer mandatario aseguró que “no importa si es muy rígido el aislamiento en el Gran Buenos Aires” porque “hay que permitir actividades siempre y cuando no pongan en riesgo la vida; fuera de eso no aceptaremos ninguna presión que genere falsas expectativas y que no es lo que piensa la mayoría”.

“En el Gran Buenos Aires la situación es distinta que en el interior de la provincia y el que no lo entienda y quiera presionar con abrir todo pone en riesgo a los demás”, dijo Kicillof este lunes en conferencia prensa desde la Casa de Gobierno.

Informó hoy sobre las excepciones en el marco de la extensión del aislamiento en la provincia de Buenos Aires y dejó claro que el mensaje sigue siendo “quedate en casa”, porque es la única forma de morigerar la propagacion del coronavirus, en una conferencia de prensa.

Sobre los comercios minoristas “la idea es evitar las conglomeraciones de gente” y se irán viendo en cada caso puntual de cada municipio. “No nos podemos dar el lujo de la normalidad” dijo y aclaró que los centros comerciales continuarán cerrados, solo abrirán los comercios de cercanía.

En torno al transporte público dijo que “sólo está permitido para trabajadores esenciales con la debida documentación”, debido a que es “el principal propagador del virus”.

Por otro lado, el gobernador precisó que los niños podrán salir junto con sus padres, al comercio de cercanía que están definidos. “Vamos a permitir que los chicos y chicas acompañen a los mayores a los comercios e iremos viendo. Los epidemiólogos nos dicen que no se sabe cuánto ni cómo se contagian los menores de edad”, aseguró Kicillof.