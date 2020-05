Un día de inminentes anuncios en La Costa: más permisos para trabajar y más rigor para los irresponsables

Se abre en La Costa una etapa de apertura de actividades productivas que permitan una reactivación de la economía, acompañada de más rigor para quienes no cumplan las reglas y pongan en riesgo la salud de todas y todos.

Este miércoles 6 de mayo, promediando el mes y medio de aislamiento social y obligatorio, se esperan en el partido de La Costa, importantes anuncios en relación a las actividades de comercios minoristas. Se estima que será una jornada cargada de reuniones que posibiliten una apertura gradual de la actividad productiva y a su vez, cargar con todo el rigor de la ley para quienes atenten contra la salud de todos.

Para ello, este martes por la noche, el intendente Cristian Cardozo entabló una comunicación con el gobernador Axel Kicillof y su jefe de gabinete provincial Carlos Bianco, a los efectos que den los pasos formales para la aprobación del protocolo de comercios minoristas para la región. A raíz de la buena predisposición de estos funcionarios, Cardozo tuvo palabras de elogio hacia ellos “por el compromiso con nuestra comunidad”, según manifestó.

Desde este sábado por la noche se está trabajando muy fuerte para dar respuestas integrales a la situación que atravesamos los costeros. El domingo hubo una serie de reuniones a lo largo de todo el día con distintos sectores sociales y empresariales que permitieron abrir este lunes la construcción.

Luego de eso, las preocupaciones estuvieron en poder permitir algunos rubros del comercio minorista y profesionales independientes. Todo indica que el Protocolo Sanitario y Plan de Manejo de Actividades para los comercios minoristas se terminaría de delinear por estas horas y sería inminente la apertura de sector en una cantidad importante de rubros.

Pero la gran preocupación del intendente es la salud y teme que con la apertura de actividades se produzca un virtual quiebre parcial de la cuarentena que ponga en peligro la inmunidad existente hasta hoy en el distrito, por lo que en el día de la fecha el intendente municipal tendrá reuniones con la asesoría legal y el juzgado de faltas, para resolver el esquema de multas para quienes no cumplan las normas fijadas en los protocolos y el aislamiento, como no utilizar el tapaboca, los horarios de caminatas, etc.

Se abre entonces una etapa de apertura de actividades en La Costa, acompañada de más rigor para quienes incurran en infracciones.