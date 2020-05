Bomberos Voluntarios de San Clemente del Tuyú continúa la desinfección de espacios públicos y privados

En diálogo con Faro Noticias, el presidente de Bomberos Voluntarios de San Clemente del Tuyú Leandro Manassali Erulain y el jefe del cuerpo de Bomberos Gabriel Magliolo confirmaron que las desinfecciones “no sólo continúan, sino que nunca se interrumpieron”.

El Jefe del cuerpo, Magliolo, destacó que “las rondas son diarias y muchas veces a pedido de los vecinos que solicitan desinfectar su negocio, su vereda, vidrieras” y lugares que es mucho más fácil acceder y limpiar con manguera y presión.

Sobre este punto destacó que le gustaría aclarar que hubo algunos comentarios que se prestaron a confusión: “Cuando un particular solicita que vayamos a desinfectar, por una cuestión lógica -ya que están paradas las rifas, el choribomber, y toda actividad recaudatoria- les pedimos que colaboren con el combustible, lo que puedan, y si no pueden, igual vamos. Esto no quiere decir que bomberos no tenga combustible, ni mucho menos, lo que tenemos lo usamos para las operaciones de rutina y operativos. Si alguien necesita de Bomberos, acá están los muchachos con sus equipos que son muy costosos, nosotros los reciclamos porque compramos de a 20 y le encontramos la vuelta para reutilizarlos, que además son voluntarios y trabajan Ad Honoren, no cobran nada. Entonces nos parece lógico que la gente colabore con lo que pueda. Eso no quiere decir que haya ningún conflicto, ni que se han parado las desinfecciones, como se malentendió por ahí y se fue corriendo el comentario, me gustaría aclarar esto”, señaló.

A su vez, Erulain destacó “la tarea que están llevando adelante los efectivos locales, siempre pensando en el bien común, más ahora que tenemos que estar todos juntos, codo con codo, para luchar contra la pandemia. Realizamos un trabajo coordinado y esto lo quiero resaltar, tenemos una excelente relación con la municipalidad de La Costa, con quienes llevamos adelante un trabajo planificado para el bien de la comunidad. Es como debe ser, no hay otra”, finalizó.

Los directivos de Bomberos Voluntarios, aprovecharon la oportunidad de la entrevista con Faro Noticias, para comunicar a la comunidad que la institución está a disposición de quien lo necesite en cualquier situación de emergencia, “que nadie dude en acudir a Bomberos cuando esté necesitando de sus servicios”.