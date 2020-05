“Volveremos a brindar”: Un video muestra la solidaridad, frescura y el talento de músicos costeros

La idea surgió de Nehuen Waters y se sumaron músicos amigos de La Costa y la región, quienes grabaron un video que contiene un mensaje esperanzador cuando más lo necesitamos, y muestra el talento y los recursos técnicos de los artistas locales.

“Hace días escuché esta hermosa canción relacionada a lo que está pasando hoy en todo el mundo. Sentí ganas de hacer mi interpretación, ayer me senté a las ocho en el estudio y me puse a improvisar, los que me conocen saben que solo canto y toco la guitarra, aunque hoy sentí ganas de jugar un poco con otros instrumentos y agregarle mi estilo. Espero les guste.

Y a tomar conciencia, y cuidarnos entre todos, si vos te cuidas, tambien cuidas a los demás”

El párrafo pertenece a Nehuen Waters y lo publicó en su perfil de facebook en un video donde interpretó una original versión del tema “Volveremos a brindar” de Lucía Gil. El tema gustó entre los músicos amigos y de a poco fue surgiendo la idea.

Cada uno desde su lugar, una veintena de interpretes solistas e integrantes de bandas, “primero de San Clemente y luego de otros lugares de La Costa que les gustó la idea de ponerle onda y dar un mensaje de aliento en la cuarentena, se fueron sumando a grabar un pedazo de la canción”, nos cuenta Nehuén Waters quien se encargó de producir y editar el video, que muestra la solidaridad, la frescura y el talento de esta camada de jóvenes músicos costeros.

Nahuel es vocalista de la rumbera y como él dice le “gusta jugar un poco con otros instrumentos y agregarle su estilo” a versiones que le despiertan la creatividad, como sucedió con “Volveremos a Brindar”, que contiene un mensaje esperanzador en plena pandemia y aislamiento social.

El resultado es asombroso, de excelente nivel artístico y muestra todo el potencial musical de nuevas generaciones en el Partido de La Costa, además da cuenta de todo un trabajo autogestivo y la utilidad que le dan estos artistas a las redes sociales, utilizando todos los recursos técnicos de última generación. Surgen así videos y grabaciones que son compartidas a través de Facebook, Instagram y otras redes sociales.

Como ejemplo de esto, Nehuen participó hace unas semanas del Festival de Musicos de La Costa que congregó en tres fechas durante tres fines de semana, a una enorme cantidad de bandas y solistas de distintos géneros músicales, que brindaron su arte en recitales por internet, como un aporte a la campaña “Quedate en casa”. El evento tuvo miles de seguidores en redes sociales, una forma de disfrutar de la música en momentos en que estan prohibidos los espectáculos públicos.

“Mi agradecimiento, a todos los que se sumaron y participación de este vídeo. Alan Montenegro, Alejandro Trinidad (Cumbia Retro), Amorina Alday, Blas Gerez, Carolina Figueroa, Claudio Iturrez (La Nueva Era), Damian Aguilar (La Santanica Milonga), Damian Perez (Agrupación Marilyn & La Banda de Lechuga), German Damelio (Grupo Ráfaga), Juan Trp Gramajo, Julieta Aristegui, Juan Ignacio López (La ReBand), Marcos Viegas, Mito Escobar (La Rumbera), Paco Monserrat (Diamante Dos), Solange (Solange y los Bailanteros). A todos ellos gracias” dice Nehuén al momento de despedirnos.

Volveremos a Brindar

Lucía Gil

Días tristes, nos cuesta estar muy solos

Buscamos mil maneras de vencer la estupidez

Meses grises, es tiempo de escondernos

Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez

Pero son las ocho y has salido a aplaudir a tu ventana

Me dan ganas de llorar

Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio

Solo queda un poco más

Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar

Un café queda pendiente en nuestro bar

Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo

Ya no habrá una pantalla entre los dos

Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes

Confiar más en la gente, ayudar a los demás

Mientras tanto otros cuidan los pacientes

Un puñado de valientes, que hoy tampoco dormirán

Pero son las ocho y has salido a aplaudir a tu ventana

Me entran ganas de llorar

Al vernos…