Caruso destacó la férrea labor del personal policial y municipal que controla los accesos a La Costa

El secretario de gobierno de la municipalidad de La Costa Gustavo Caruso, en el marco de una recorrida por los accesos al distrito, destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad y áreas municipales que trabajan en tareas de control y desinfección. Según el funcionario son tareas difíciles, que hay que sostener en el tiempo, y dignas de “agradecer y valorar”.

En el arco de desinfección ubicado en San Clemente del Tuyú, Caruso manifestó que es necesario “marcar el esfuerzo que está haciendo la policía bonaerense, la policía local, el cuerpo de inspectores de comercio, de tránsito, y de bromatología municipal, y el equipo de trabnsporte, que día a día están custodiando nuestra linea de frontera, porque en verdad cuidar los accesos al municipio, es una de las claras definiciones de la política sanitaria del partido de La Costa, que Cristian Cardozo como intendente, ha determinado que contra marea hay que sostenerla”.

“Lo quiero destacar porque acá hay gente que se expone las 24 horas del día, así como quiero agradecer profundamente la colaboración de la policía de la provincia de Buenos Aires, que no lo hace sola, lo hace con la policía local, con todo el cuerpo de control municipal, y esto hace que tengamos controlado el acceso de la gente que viene al Partido de La Costa”.

El funcionario, destacó también, que son oportunas algunas “aclaraciones, ya que hay quienes siembran dudas, con comentarios adversos en las redes sociales, nos gustaría que vinieran como lo hace uno habitualmente, a ver el trabajo que se hace. Durante el día de ayer y anteayer, tuvimos dos días con lluvia, y sin embargo aquí hubo gente tomando frío, mojándose, en esta tarea que es de prevención y cuidado de la salud de todos nosotros, de los habitantes de cada una de las localidades del Partido de La Costa”.

En un escenario con más de 20 personas trabajando en los distintos controles, con camiones desfilando por el arco de desinfección que dificultaban la rueda de prensa con un fuerte viento reinante, Gustavo Caruso fundamentó la necesidad de los férreos controles de ingreso a La Costa: “Si este control no se sostuviera en el tiempo, la verdad es que todo el esfuerzo que hemos hecho como comunidad, durante estos 37 o 38 días que llevamos de cuarentena, no tendrían sentido, y la verdad es que todos estos refuerzos que estamos haciendo en el Partido de La Costa, es una de las razones del porqué hasta el momento tenemos la alegría, la dicha, y el reconocimiento a todas las personas que lo han hecho posible, que no tengamos contagios de Coronavirus”.

El secretario de gobierno explicó una faceta no muy visible de estos controles y la presión que por momentos se genera en los mismos, ya que por diversas razones hay gente que no entiende o no acata las disposiciones de rigor. Se han presentado innumerables casos de gente que quiere ingresar en forma clandestina, en contramano y hasta vestido de policía tratando de eludir los controles, en clara infracción a la ley.

Como también hubo casos dolorosos de gente que falleció algún familiar y no pudo ingresar a la localidad, generándose momentos de angustia. Pero según el jefe de gobierno, las disposiciones así lo estipulan y la situación de pandemia amerita una posición inflexible en el cumplimiento de las normas.

Tal como lo explicara días atrás el jefe comunal Critian Cardozo, esta actitud dura por parte de los controles, va acompañada de un lado humano y de comprensión de la situación donde interviene personal municipal, hubo un caso puntual en que personal policial acompañó hasta el hospital de Santa Teresita a un conductor que intentó ingresar al distrito en infracción y se descompuso. Luego de ingresar al nosocomio, desgraciadamente murió, hechos que le suma más presión a los enunciados anteriormente.