Holística | Pitágoras de Samos

Pitágoras nació en la isla de Samos en el 570 a.C., se instruyó en las enseñanzas de los filósofos de Mileto, viajó a Egipto, Fenicia y Babilonia, donde estudió las ciencias y la magia locales. Regresó a Grecia a los 39 años y en Crotona fundó la fraternidad pitagórica, un movimiento religioso, filosófico y político.

Los pitagóricos practicaban el silencio, la abstinencia, la sencillez, el autoanálisis y una dieta vegetariana. Creían en la inmortalidad y en la transmigración del alma.

Se destacaron en materias como las matemáticas, la música, la astronomía y una doctrina moral y solidaria.

Los pitagóricos son los primeros en sacar el esoterismo de los templos religiosos. También fueron los primeros en convocar mujeres a su hermandad filosófica; la más famosa fue Teano, esposa del propio Pitágoras.

Son los primeros en establecer una base científica para las matemáticas. En astronomía significaron un avance ya que consideraban a la Tierra como un globo que giraba junto a otros planetas alrededor de un fuego central.

Explicaron el orden armonioso de todas las cosas, pensaban que los cuerpos celestes estaban separados unos de otros por intervalos correspondientes a longitudes de cuerdas armónicas y proponían que su movimiento daba origen a un sonido musical, la llamada “armonía de las esferas”.

Pitágoras no dejó escritos, por lo que es imposible discriminar la autoría del legado pitagórico, por lo que se prefiere asignarlos a la totalidad del movimiento pitagórico. A continuación trascribimos segmentos de Versos Áuricos atribuidos al mismo Pitágoras de Samos.

Cede a las palabras gentiles y no te opongas a los actos provechosos.

No guardes rencor al amigo por una falta leve.

Estas cosas hazlas en la medida de tus fuerzas,

pues lo posible se encuentra junto a lo necesario.

Compenétrate en cumplir estos preceptos,

pero atiénete a dominar

ante todo las necesidades de tu estómago y de tu sueño,

después los arranques de tus apetitos y de tu ira.

No cometas nunca una acción vergonzosa,

Ni con nadie, ni a solas:

Por encima de todo, respétate a ti mismo.

Seguidamente ejércete en practicar la justicia, en palabras y en obras,

Aprende a no comportarte sin razón jamás.

Y sabiendo que morir es la ley fatal para todos,

que las riquezas, unas veces te plazca ganarlas y otras te plazca perderlas.

De los sufrimientos que caben a los mortales por divino designio,

la parte que a ti corresponde, sopórtala sin indignación;

pero es legítimo que le busques remedio en la medida de tus fuerzas;

porque no son tantas las desgracias que caen sobre los hombres buenos.

Muchas son las voces, unas indignas, otras nobles, que vienen a herir el oído:

Que no te turben ni tampoco te vuelvas para no oírlas.

Cuando oigas una mentira, sopórtalo con calma.

Reflexiona antes de obrar para no cometer tonterías:

Obrar y hablar sin discernimiento es de pobres gentes.

Tú en cambio siempre harás lo que no pueda dañarte.

No entres en asuntos que ignoras,

mas aprende lo que es necesario:

tal es la norma de una vida agradable.

Tampoco descuides tu salud,

ten moderación en el comer o el beber,

y en la ejercitación del cuerpo.

Por moderación entiendo lo que no te haga daño.

Acostúmbrate a una vida sana sin molicie,

y guárdate de lo que pueda atraer la envidia.

No seas disipado en tus gastos

como hacen los que ignoran lo que es honradez,

pero no por ello dejes de ser generoso:

nada hay mejor que la mesura en todas las cosas.

Haz pues lo que no te dañe, y reflexiona antes de actuar.

Y no dejes que el dulce sueño se apodere de tus lánguidos ojos

sin antes haber repasado lo que has hecho en el día:

“¿En qué he fallado? ¿Qué he hecho? ¿Qué deber he dejado de cumplir?”

Comienza del comienzo y recórrelo todo,

y repróchate los errores y alégrate los aciertos.

Y sabrás, como es justo, que la naturaleza es una y la misma en todas partes,

para que no esperes lo que no hay que esperar,

ni nada quede oculto a tus ojos.

Si descuidas tu cuerpo para volar hasta los libres orbes del éter,

serás un dios inmortal, incorruptible,

ya no sujeto a la muerte.

Estos fragmentos tomados de los Versos Áureos fueron escritos hace aproximadamente 2500 años, constituían una línea de conducta y pensamiento y eran la guía de aquella escuela, dignos de haber perdurado y seguir siendo una guía del proceder armónico y correcto para los seres humanos de todas las latitudes y todos los tiempos.

