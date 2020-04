Holística | Quince leyes universales – Parte II

Por José María Caracuel |

Las leyes vinculan los distintos constituyentes del Universo; se cumplen siempre de la misma manera y son inherentes a la cosa misma, la cosa en sí es ella misma y las leyes según las que se desempeña.

Según Baruch Spinoza “el mundo o Naturaleza o Dios, consiste en un orden o conjunto de leyes, universales y necesarias, que lo rigen todo sin excepción, incluyendo a cada ser humano en particular”.

Ofrecemos la segunda parte de esta nota, las leyes que van de la primera a la octava, están publicadas en Quince leyes universales Parte I, nota anterior de la sección Holística de Faro Noticias.

Novena ley: La ley de selección.

Inclemencias, catástrofes, epidemias, azotan el planeta sin reparar en las ideas, emociones o sentimientos de los hombres; causando confusión, dolor y desazón. Estas sensaciones actúan como factores de sensibilización y evolución.

La selección natural es un proceso absolutamente impersonal por el cual una especie se adapta a su medio ambiente. Pero este concepto es totalmente inaceptable cuando se quiere aplicar a otros ámbitos ya que puede justificar especulaciones mal intencionadas y discriminación.

Décima ley: La ley de la herencia.

En los tres reinos vivientes de la Naturaleza, vegetal, animal y humano, los seres conservan los caracteres de sus progenitores.

En el caso de los animales se heredan los caracteres físicos y también las conductas. Un cachorro no sólo conserva la imagen de su progenitor sino también sus hábitos.

En el hombre aparece una particularidad, el pensar y con ella el libre albedrío. En el caso de los animales describiendo la biografía de un individuo se describe la de toda la especie; en el ser humano no es así, cada hombre es distinto al resto de la humanidad. En este sentido cada hombre es una especie completa.

Este concepto está excelentemente sintetizado en el antiguo dicho: “Los hombres son iguales en esencia, no tanto en potencia y desiguales en presencia”.

Undécima ley: La ley de la analogía.

En todos los aspectos de la vida existen analogías entre las leyes que los gobiernan, en lo grande y en lo pequeño, en el macrocosmos y en el microcosmos.

En el desarrollo embrionario de un individuo (ontogenia) se aplican los mismos esquemas que para el desarrollo de las especies (filogenia); el desarrollo de los sistemas planetarios es análogo a los modelos atómicos; las redes hidrográficas y el sistema circulatorio presentan una similitud sorprendente.

Duodécima ley: La ley de los complementos o de los opuestos.

En general la manifestación se presenta como pares opuestos o complementarios: luz y sombra, día y noche, trabajo y reposo, macho y hembra, salud y enfermedad, la electricidad tiene polos positivo y negativo.

Debe hacerse una aclaración sobre la manipulación perversa que puede hacerse de este concepto: NO es necesario que para que haya riqueza deba existir la miseria, que para que algunos vivan bien otros tengan que vivir en la indigencia. Ni es moralmente aceptable argumentar que para que los desventurados mejoren su situación deben esperar que a los opulentos les desborde, para que puedan acceder a sus sobras. Los malvados se especializan en maquillarse de hombres probos y agradables.

Decimotercera ley: La ley de causa y efecto.

El universo no funciona al azar, cualquier fenómeno que acontece tiene causas y a su vez produce efectos.

Con cualquier acción que realizamos (causas) se producen dos efectos, uno hacia el interior nuestro y el segundo hacia el mundo externo. El primero lo podemos evocar mediante el recuerdo, el segundo vuelve hacia nosotros en forma de karma, el mundo nos traerá de vuelta los efectos de dicha acción. De acuerdo con esta ley la suerte o desgracia no es más que la reacción del mundo a las acciones propias.

Decimocuarta ley: La ley de la necesidad.

La necesidad es un concepto que marca aspectos esenciales de la realidad, por lo que se manifiesta en la naturaleza y la sociedad de la manera más completa, en el Universo no hay nada innecesario o inútil, todo ser o proceso responde a una necesidad. Lo inútil se atrofia, cambia o desaparece: un órgano que no funciona, el cordón umbilical, los dinosaurios.

Decimoquinta ley: La Ley de las diferencias.

Las diferencias existen en la Naturaleza y son productoras importantes de cambios: diferencias de los niveles hacen correr ríos, diferencias de potencial generan electricidad, diferencias de ideas producen progreso.

Si bien no es imprescindible el conocimiento de estas leyes, resulta muy provechoso para nuestra superación y al mejoramiento de todo lo que nos rodea ya sea material o espiritual.

Su conocimiento permitirá accionar en armonía con ellas, lo cual no puede traer sino beneficios tanto propios como para lo demás. En tanto que el accionar en contra de las mismas ocasionará fatalmente perjuicios y dificultades.

Esta alineación producirá comportamientos que se reflejarán en el diario vivir, habrá cambios en los vínculos interpersonales (pareja, hijos, laborales, etc.) y también en la relación con las dificultades, el dinero y otros acontecimientos del hacer cotidiano.

La consecuencia del conocimiento y práctica de las Leyes será la de quedar alineados con el Plan del Universo, en beneficio propio, de los demás, de los que ya no están en este plano y de todo lo que nos rodea.

