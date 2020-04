Coronavirus | Creatividad comunitaria o cómo ayudarnos ayudando a las autoridades con más propuestas

Por OptiSailor |

*Aclaración: Este artículo propone compartir algunas ideas particulares con el ánimo de enriquecerlas con críticas constructivas y dejarlas más a mano de las autoridades, a quienes se les sugiere respetuosamente realicen convocatorias a tal efecto y faciliten todos los canales de recepción posibles.

A modo de introducción y justificación de las propuestas, lo que ha quedado cada vez más claro en la Argentina es, que a la fecha, el relativo bajo número de muertes (en relación a otros países) es debido al compromiso y esfuerzo de la mayoría de su población, que interpretó la gravedad de la situación e hizo caso a las medidas de las autoridades, que por sí solas poco podrían haber hecho, según mismo han reconocido en diferentes anuncios donde, de paso, también han felicitado el comportamiento general tenido por todos hasta aquí.

Ese protagonismo ganado nos debería alentar a continuar colaborando, pero ahora no solo desde la pasividad de cumplir las diferentes medidas, sino también desde la acción del pensamiento y la comunicación.

Mas allá de las comparaciones que muchos realizan sobre la situación, afortunadamente “no estamos en guerra”, y sí estamos en democracia. Por tanto y como siempre, hay que ser responsables con la libertad de expresión, y obedecer y respetar la ley y a las autoridades, pero estas también tienen que escuchar y permitir una participación más amplia y más activa de la población.

Es sabido que a nivel local, nacional e internacional se promueven concursos de talentos sobre los más variados temas y que existen incluso carreras universitarias que utilizan metodologías para explotar la creatividad. Pero sin ir tan lejos, como miembro de una pequeña comunidad doy fe también del potencial para aportar creativamente de muchos de nosotros, sencillos vecinos, sea con pequeñas ideas o al menos desde la crítica constructiva.

Si bien, es tarea de las autoridades generar las mejores medidas para beneficio de todos, si podemos, no deberíamos dejarlos solos en dicha importante tarea. En todo el mundo están desarrollando e implementando diferentes propuestas y La Costa es parte del mundo, donde el coronavirus también nos acecha.

Muchas ideas podrán ser copias de otras que ya funcionan y que habrá que estudiar cómo implementarlas o perfeccionarlas a nivel local. Otras ideas, aunque originales, podrán ser francamente poco prácticas, absurdas – o incluso divertidas-. Otras podrán ser por ahora hoy ilegales o imposibles, no importa, son ideas, y hechas desde la buena fe y con respeto no deberían horrorizar a nadie, en definitiva, será tarea de las autoridades y su comité de asesores su evaluación. Más ideas es mejor que menos ideas, y no debería pasar que las autoridades se quedaran sin ellas o apenas con las de un grupo reducido. Lamentablemente ya hay experiencias en algunos lugares de nuestro país que con buenas intenciones han terminado por imponer a sus poblaciones medidas absurdas.

Hasta ahora se valora la prudencia y sensatez de las actuales autoridades locales que en sus medidas mantienen estrecha sintonía con las de la provincia y nación. Pero ¿cuánto más no enriqueceríamos todos con una cuarentena administrada con la participación de voces locales, quienes se conocen “algo más” a sí mismos, y “saben mejor” lo que podrían cumplir o no? Creo que el desafío de enriquecernos colectivamente vale la pena iniciarlo.

Por todo lo anterior sería sensato abrir canales específicos para recibir de la comunidad la mayor cantidad de propuestas, haciendo las correspondientes devoluciones para así mantener viva la comunicación, que sin dudas será valiosa para otros temas además de la actual pandemia.

En definitiva, creo que es hora de que la comunidad ponga toda la creatividad y talento a trabajar. Y las autoridades toda su capacidad de escuchar, procesar y responder. La situación, creo humildemente, lo amerita.

IDEAS PROPUESTAS

Muchas de las ideas propuestas si no son para un uso inmediato, se consideran útiles al menos para tenerlas “a la mano” si lamentablemente se constatara transmisión comunitaria.

Primeramente, para ilustrar y ayudar en la reflexión sobre el efecto de cualquier medida se hace necesario tener presente una breve clasificación de los tipos de casos y posibilidades individuales, para los que se cree aún no hay suficientes protocolos y medidas diferenciadas. Se mencionan mínimamente:

1. Personas no contagiadas (con un reciente examen negativo) condición que a priori es de duración efímera;

2. Personas no contagiadas posiblemente (salidas de una cuarentena sin síntomas, como la mayoría);

3. Personas no contagiadas vulnerables (por edad, enfermedades previas, etc.);

4. Personas no contagiadas que conviven con personas vulnerables;

5. Personas no contagiadas nexo o “puerta de ingreso” para otros grupos específicos (geriátricos, comedores, etc.);

6. Personas contagiadas, no conscientes, sin detección y asintomáticos (los llamados super-contagiadores);

7. Personas contagiadas no conscientes (con síntomas en curso sin haberse sometido a tests);

8. Personas contagiadas e identificadas positivamente (test positivo);

9. Personas que trabajan con personas contagiadas (personal de sanidad sobre todo).

10. Personas que cursaron la enfermedad y estarían posiblemente inmunizadas e incapaces de transmitir el virus (en actual análisis de duraciones, cepas, posibilidades de rebrotes, etc.).

FOCALIZACIÓN EN VIAJANTES INTERZONALES

Viajantes, distribuidores, proveedores, camioneros, etc. sin saberlo pueden ser los vectores de propagación de zonas de casos positivos a zonas libres de casos. Por ello en puestos a los ingresos de pueblos o barrios, además del uso del barbijo, higiene vehicular y de la mercadería (como ya ocurre en el actual protocolo) podría indicarse la realización de un test rápido de temperatura y un test de sensibilidad olfativa, además de estar en la lista de prioridad para tests rápidos, según disponibilidad.

DIVISIÓN DE ESPACIOS EN TRANSPORTE PÚBLICO

En colectivos y micros se podría generar divisores tipo “cortina de carnicero” de lona transparente tipo “pesada”. Se pueden ubicar a lo largo y en la proximidad de cada hilera de asientos de manera que quede dividido en 3 sectores (deseable), o sino al menos con una hilera de cortina central y dividir el ambiente en 2 sectores. Lo mismo vale para el caso de vagones de trenes donde también se podría interponer una cortina entre vagones o impedir directamente a los pasajeros la normal circulación entre ellos. En todos los casos se descontaminarán los habientes mínimamente en las cabeceras de los recorridos. Esto podrá hacerse con equipos tipo fumigación o bien, si la sujeción de las cortinas es usando rieles o ganchos, retirándolas y sustituyéndolas por otras cortinas ya descontaminadas. Adicionalmente al barbijo obligatorio los pasajeros podrían usar antiparras. El ingreso desde atrás y salida por adelante podría ayudar a que el cruce de las personas “cara a cara” se reduzca y por ende las probabilidades de contagio, siempre que el cobro no implique circulación adicional, lo que se debería estudiar en combinación con otras posibilidades (tarifa única, cobro a la salida, personal adicional, uso de “molinete” al estilo brasilero, etc.).

CAMARAS TERMICAS Y TEST DE OLFATO EN GRANDES LUGARES PUBLICOS HABILITADOS

Aunque se asume que por responsabilidad individual uno ante los síntomas no saldría a la calle, aun así, el personal de seguridad o funcionarios públicos podrían colaborar con muestreos masivos -o combinados con otros aleatorios similares a controles de alcoholemia- donde se utilizan cámaras térmicas y testeos de olfato. Estos testeos se podrían hacer en el ingreso de supermercados y bancos, además de terminales de transporte, como ya ha empezado a hacerse. Esta medida, como otras, supone aumentar la conciencia de la prevención por la expectativa de que todos podríamos ser casos sospechosos.

FORMACION EN “ZIG ZAG” DE FILAS O COLAS

Usar un distanciamiento “triangular” en “zigzag” (similar a una plantación a “tresbolillo”). Esto disminuye las respiraciones de una persona a otra, ya que se exhala “hacia adelante” (además matemáticamente las “hipotenusas son mayores a los catetos”).

CIRCULACIÓN EN VEREDAS EN MANO ÚNICA

Se podría evitar el “enfrentamiento rostro a rostro” y con ello disminuir las probabilidades de contagio, proponiendo un único sentido de circulación en las veredas, similarmente a lo que sucede con la circulación vehicular de mano única. Esta medida generaría un mayor distanciamiento social y apenas supone un poco más de caminata. Una forma sencilla de implementar la medida sería, por ejemplo, disponer que las manzanas se deben caminar únicamente en sentido horario.

ESPARCIMIENTO “PSICOLÓGICO”

Tomando las medidas del caso de distanciamiento, no proximidad, etc. se debería urgentemente evaluar la posibilidad de permitir un esparcimiento limitado en tiempo y espacio pero que se considera necesario para la salud mental y contribuir así a mantener el “éxito” de las medidas de cuarentena inicial. A modo de ejemplo de lo que parece insuficiente, a la fecha se sabe que hay permisos de salida para “sacar a las mascotas” pero no así para los niños. Por eso se podría estudiar de acuerdo al contexto, densidad poblacional y capacidad de control de las autoridades locales, una segmentación de las salidas. Por ejemplo, los miembros familiares de las casas pares podrían salir en cierto horario y alrededor de su misma manzana, pudiendo paulatinamente ampliar el espacio hacia comercios, parques o playas, aumentando el distanciamiento por ejemplo a 5 m entre distintos grupos familiares, los cuales cada uno ya comparten un techo. Se sabe de lugares donde segmentan las salidas por edades, números de DNI, o bien sexo.

AUTOREGISTRO DE ENCUENTROS Y SALIDAS DIARIO POBLACIONAL

Una vez detectado el virus en un caso se torna imprescindible identificar las personas con quienes se estuvo y que pueden transformarse en posibles otros casos comunitarios. La memoria y el geo-posicionamiento se suponen puede ser insuficientes para recrear cada salida y encuentro con otras personas. La idea parte de la posibilidad técnica del registro de un audio (o texto) que cada uno puede realizar en uno o varios momentos del día. El registro activo puede hacerse en el celular y mantenerse por el plazo de una semana mínimamente. Para animar a la población a realizar tales registros se podrá impulsar desde cada municipio, provincia o bien nación con diversos concursos en categorías como: narrativa, locución, humor, además de sus intervenciones visuales, etc. Asimismo, este registro fónico se constituirá por sí mismo para cada familia y de manera privada en un recuerdo único de las voces de sus miembros, quedando disponible para las generaciones futuras.

ENVIO DE MENSAJES POSITIVOS A PACIENTES CONTAGIADOS

Quien escribe esto a la fecha no sabe cómo viven emocional y psicológicamente los pacientes que cursan la enfermedad. Pero puede suponer que, a diferencia de cualquier gripe, hay un peso o carga social muy superior, pudiendo convivir sentimientos de culpa en algunos casos, de impotencia en otros, de decepción, o incluso enojo con vecinos o consigo mismo. Se cree que el envío de mensajes de carácter positivo, apoyo, solidaridad -o simplemente amor- podrían ayudar al tránsito de la situación tanto para el paciente como para su entorno familiar. Una campaña específica a tal fin pondría a relucir nuevamente el carácter solidario de la mayoría de la población, en contraste con la lamentable incomprensión (miedo e ignorancia) mostrada en algunos casos, sobre todo mediante mensajes de las redes sociales o de vecinos de los pacientes o incluso del personal sanitario.

N de R: A partir del pedido de OptiSaylor de realizar convocatorias a los efectos de promover la creatividad comunitaria y que se faciliten todos los canales de recepción posibles, Faro Noticias se hace eco del mismo y te invita a publicar tus propuestas, y que las mismas sean parte de una base de datos del patrimonio de ideas de los vecinos para entregar a las autoridades del partido de La Costa. Para ello, te acercamos nuestro mail: elfaronoticias@hotmail.com