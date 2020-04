Los Centros Comunitarios ayudarán a los vecinos en la nueva inscripción para el bono de 10.000 pesos

El miércoles 22 comienza una nueva inscripción para solicitar la ayuda de 10.000 pesos, y los Centros Comunitarios ayudarán a los vecinos en el trámite, así lo dispuso el secretario de Desarrollo Social de la municipalidad de La Costa, Javier Vicente.

Es mucha la gente que no pudo realizar el trámite para gestionar el Ingreso Familiar de Emergencia de 10.000 (IFE) que otorga el gobierno.

Las razones son varias, pero fundamentalmente no saber hacerlo, no tener celular, no tener crédito, o no haber podido ingresar el medio de cobro, ya que hay gente que no tiene cuenta bancaria, o alguna vez tuvo alguna y no sabe usarla.

También en La Costa, se da el hecho que mucha gente tuvo un trabajo temporario, está inscrito como empleado sin la baja correspondiente, y su trámite salio denegado.

Como paradoja de esto, quienes más lo necesitan, en su mayoría han quedado afuera de la ayuda.

La Anses, conociendo esta realidad que se da a lo largo y ancho del país, ha abierto una nueva instancia de inscripción este miércoles 22, para todos aquellos que no han iniciado el trámite, no lo han completado o les salió denegado. Todavía el organismo no informó si será por día de acuerdo a la terminación de número de documento. Todo hace suponer que sí. Se recomienda estar atentos a esta información a partir del día martes.

“Estamos habilitando a partir del día 22 de abril, una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos o hayan tenido una novedad de tipo personal o socioeconómica que amerite sean incluidos en este beneficio, puedan hacerlo”, había explicado Vanoli en una conferencia de prensa en Casa Rosada el lunes pasado. La noche de este domingo 19 el funcionario recordó en Twitter la proximidad de la fecha, que también es para quienes no han iniciado ningún trámite.

Ante la imposibilidad de inscribirse por distintos motivos, en el caso de la gente que no tenga internet, o no sepa hacer el trámite, las asistentes sociales apostadas en los Centros Comunitarios de La Costa, guardando los protocolos de distanciamiento, acompañarán, asesorarán o ayudarán a la gente, teniendo en cuenta que el trámite es presencial y personal.

Así lo informó a Faro Noticias Javier Vicente, Secretario de Desarrollo Social del Partido de La Costa, quien además, destacó los dispositivos de ayuda directa del municipio que hasta el momento posibilitaron la asistencia a 9600 vecinos con bolsones de mercadería. Esto en un trabajo en conjunto de asistentes sociales y el personal de “A tu puerta”.

Vicente, además, manifestó que esta es una directiva y el espíritu de la gestión de Cristian Cardozo, que no ha puesto el foco en informar ni tener una presencia mediática relacionada a la ayuda social y la asistencia en el marco del aislamiento, pero destacó que se está haciendo un enorme esfuerzo en llegar a todos los sectores.

En linea con esto, previamente, el intendente Cardozo manifestó a Faro Noticias: “Mantuve una reunión de gabinete hace unos días con distintos funcionarios de todas las áreas, y les dí la indicación que se mantengan más cerca de todos lo sectores, sectores empresariales, comerciales, productivos, sectores vulnerables, institucionales, que estén más cerca para poder instrumentar todos los planes, todos los proyectos, todas las propuestas que tiene el gobierno nacional y el gobierno provincial. Les dí esa indicación”, finalizó.