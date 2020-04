En tiempos de Coronavirus, Alejandro Lopez, para Faro Noticias.

“Alende presidente, reviente quien reviente” gritaba al unísono la cancha de Banfield en un partido contra Lanus, para mi sorpresa, con mis 3 o 4 años, siempre gritaban de un lado una cosa, y del otro lado de la cancha otra. Después con el tiempo entendí que la diferencia era que uno era el público local y otro el visitante.

Ese detalle, me llamó poderosamente la atención, tal es así que durante el partido que ni se cómo salió, estuve pensando en eso. Tal vez ansioso que el partido termine de una vez, salgamos rápidamente del estadio sin hablar, atentos como quería el tío, las manos agarradas fuertes, por si había lió entre los de uno y otro lado. Después con el tiempo entendí que era por las hinchadas rivales, que se agarraban a piñas cuando terminaba el partido, que debíamos estar atentos y alejarnos rápidamente.

Ese día, insisto, no veía la hora de salir, que terminen los clásicos apretujones, y que lleguemos a la calle Gallo, donde ahí si relajados, comentábamos las alternativas del partido, y si no lo había hecho antes, el tío me preguntaría cómo me iba en el colegio. Me acuerdo que a veces el tío volvía eufórico, contento, y otras muy, muy triste. Después entendí que era porque a veces ganaba Banfield, y otras perdía.

Ese día el tío estaba raro, no era porque había empatado Banfiel, cuando empataba volvía raro, ni contento ni enojado. raro. Tan raro como ese día. Yo también estaba raro, ni contento ni triste. Raro. Con el tiempo entendí que en realidad estaba ansioso, ansioso por saber, por preguntar, no veía la hora de llegar a Gallo. Con el tiempo entendí que Gallo era la calle del desahogo, que para el tío era una terapia ir a la cancha… y para mí también, estaba con el tío, el héroe.

Para mí la palabra del tío era palabra santa, lo escuchaba con atención, aunque no siempre hacía caso a lo que decía. A veces, con mis tres o cuatro años, tenía pensamientos propios, y no estaba de acuerdo con lo que pensaban o decían los mayores. Pero ese día estaba tan ansioso, tan con ganas que termine el partido, que salgamos rápidamente de los apretujones, le digamos no a todos los vendedores que nos ofrecían cosas, y por fin caminemos por esa calle que nos permitía encontrarnos, charlar. Con el tiempo comprendí que en realidad lo que yo necesitaba era desahogarme, porque tenía un duda que me superaba, y además, necesitaba saber, preguntar.

Por fin, llegó el momento:

“Tío porqué hoy gritaban todos juntos, de un lado y otro de la cancha?

Porque estaban todos de acuerdo

En que?

En que Allende sea presidente

A vos te gusta Alende.

No, yo soy peronista, como casi todos

Y porque votan a Allende?

porque el peronismo está prohibido.

Ya era mucho para mi, yo no entendía nada y me dijo ese clásico de cuando las cosas se ponían difíciles de explicar: “Cuando seas grande vas a entender”.

No era un problema de edad, entendía la situación, no entendía las razones, no entendía porqué siendo peronista alguien tenía que votar a otro partido, no entendía porqué no se podía nombrar a Perón, no entendía porqué la inmensa mayoría tenía que estar con la boca callada sin expresar lo que sentían. El verdulero, el carnicero, el almacenero, todos con la boca callada, como decían ellos. Ni con el tiempo, lo entendí.

Y es el día de hoy que no lo entiendo. No entiendo el autoritarismo, más que no entender, no me lo banco. Lo que no se dan cuenta que no es culpa mía. Es culpa del almacenero, del verdulero, del carnicero, de esos que decían que había que estar con la boca callada, pero no había que venderse. Que el viejo iba a volver y que la resistencia, los muertos, tenían razón de ser y que había que honrarlos con la boca tapada, “sin hacer alardes”, pero honrarlos. Con el tiempo comprendí sí la resistencia peronista, conocí de héroes del barrio que dieron su vida enfrentando a la dictadura y la opresión. Lo que nunca comprendí fue la traición, menos aún, la sumisión.

Aprendí que ser peronista es ser libre, es ser pueblo, es ser vida, búsqueda y solución, siempre para adelante, nunca la traición. Menos aún a los propios ideales. Eso es la muerte en vida.

Con el tiempo aprendí también, que muchas veces reclamar participación, cuestionar, tratar de innovar, es exponerse a ser visto como conflictivo por los propios compañeros. Pero eso es un tema menor, es como era votar a Alende, lo importante es el objetivo.

Esta historia me la contó “el Chacho”, espero haber sido fiel al contenido de una historia narrada una noche del 14 de abril, en plena pandemia.

En tiempos de Coronavirus, Alejandro Lopez, para Faro Noticias…. Continuará