Pandemia | La Hipótesis de la Anguila Eléctrica

Por OptiSailor | Un ensayo optimista sobre los beneficios inciertos que podrían presentarse tras la pandemia

Aclaración: Esta nota no se propone ser demasiado original en su contenido, sino apenas describir de una manera particular lo que muchos pensamos y nos preguntamos en nuestras propias casas.

Hoy más que nunca se mezclan un sin número de teorías conspirativas o explicativas del origen y los posibles desenlaces de la pandemia del coronavirus. Todas de muy diferente valor y difíciles de dilucidar para la mayoría de nosotros, personas corrientes del mundo.

Hablando sobre las consecuencias de esta crisis, hay bastante consenso en que habrá “un antes y un después” para la civilización, lo que ya de por si suena frívolamente emocionante: estar viviendo y presenciando uno de esos hitos que luego se utilizan para la división de los períodos de la historia del hombre y que estudiamos en la escuela siempre como espectadores.

Solo por citar lo más trillado, se escucha del lado optimista que tras esta situación se valorará más el rol del estado, se revisará el consumismo superfluo, probablemente la solidaridad se transformará en una virtud más apreciada, se discutirá con mayor intensidad el rol de la tecnología para reconfigurar el mundo del trabajo (lo que ya se discutía con la llamada industria 4.0) y sus impactos sociales como la renta básica universal, nuevos sistemas de impuestos, etc. etc.

Del lado pesimista se encuentran aquellos que vislumbran la posibilidad concreta de una reducción de la población y lamentablemente muchos agregan con ligereza a la palabra reducción, la palabra “necesaria”, como si fuesen expertos profetas y no quedaran para el mundo otras alternativas y peor aún -me consta de manera personal- unos cuantos se animan a usar la palabra “limpieza” como si esas muertes no solo fueran necesarias sino deseables. Tampoco faltan los apocalípticos que vinculan la pandemia a numerosas citas bíblicas y hasta a algunos extraños sonidos en los cielos que indicarían el comienzo del fin del mundo.

Intentando regresar al “sentido común” que nos quede, podemos pensar que si el bien más preciado es la vida, entonces para sacar conclusiones deberíamos intentar medir cuanta más -o menos- vida hay luego de esta pandemia. Obviamente no es una tarea fácil, y menos hacerla en este momento, en el que se producen los acontecimientos, porque en verdad es un balance entre la vida que llega y la que se va o, mejor dicho, los que nacen y los que mueren.

Una constatación notable y positiva, aunque solo de la vida animal y sin muchos datos concretos, es la confirmación de que por efecto de las cuarentenas empezaron a reaparecer distintos animales, desde insectos a primates. Pero tratándose del ser humano, para ser algo serios deberíamos establecer un horizonte de comparación, digamos un año, donde deberíamos agrupar los datos de las muertes por un lado y el de los nacimientos por otro, hacer la diferencia y ver si ese número ha crecido o no respecto al año anterior o mejor, respecto a su tendencia de otros años.

Sobre los nacimientos ¿se estará en estos momentos concibiendo en el mundo más que nunca, generando así para los próximos doce meses toda una “generación de la cuarentena”? Tal vez, y eso fácilmente lo podríamos saber en un par de meses con la información de la tasa de embarazos. ¿Y sobre las muertes? Las numerosas muertes por el coronavirus se publican a diario -todo un tema aparte- pero son solo una fracción de la cuenta, y es sobre lo que sucede con el resto de las muertes donde viene la hipótesis que da el nombre a la nota.

Hace varios años en una conferencia le oí a un diplomático de Corea del Sur explicar el por qué del “éxito” de su país y de su modelo de desarrollo. Para ello utilizó una analogía que es la que quiero trasladar ahora con el mayor de los respetos a la actual pandemia, y así imaginar una posibilidad optimista sobre la reacción general de la salud de las personas.

La historia cuenta que, en los barcos de pesca de Corea, se intentaba que la mayor cantidad de pescados lleguen vivos a puerto -supongo que por cuestiones de cultura alimentaria-, pero era una tarea difícil: los peces tendían a morirse en las bodegas, aun teniendo agua suficiente, y eso sucedió hasta dar con la solución: introducir en la bodega una anguila eléctrica, enemigo mortal de dichos peces y que los puso en alerta y terror. El resultado práctico es que en las bodegas morían muchísimos menos peces y las ganancias de los barcos aumentaron enormemente. El buen diplomático comparó la presencia de la anguila eléctrica a las amenazas continuas de una guerra inminente que llegaban de su vecino país Corea del Norte, lo cual habría llevado en pocas décadas a una sociedad agrícola a transformarse en una de las mayores potencias tecnológicas.

A esta altura no hace falta explicar demasiado, el coronavirus sería nuestra anguila eléctrica, y la hipótesis es que a nivel general esta podría tener un efecto neto positivo, al evitar o disminuir los decesos que estadísticamente se esperarían. Y no se trataría solo por lo derivado de una menor y evidente restricción vehicular -y la menor cantidad de accidentes de ese tipo- sino por el conjunto de medidas sanitarias y de reorganización social con su efecto sobre los otros tipos de muertes, y por qué no, también el efecto podría operar hasta en la misma biología y psiquis de las personas- como si “por no morirse de coronavirus entonces tampoco se muere de las otras cosas”.

Una forma accesible de averiguar sobre la veracidad de esta hipótesis sería la consulta a fuentes públicas oficiales sobre mortalidad, pero en general estas se consolidan para períodos de varios meses y a la fecha aun no se encontraron disponibles. Queda entonces apelar a otros datos que aquellos curiosos puedan conseguir de manera particular y con las debidas autorizaciones, por ejemplo desde las morgues de hospitales o actividades relacionadas.

La tragedia continúa avanzando cobrando cientos de miles de vidas en el mundo ante el estupor de la mayoría, que la “mira por televisión”, mientras los desesperos y angustias se trasladan de lo local a lo internacional, de las historias de vida de particulares a los indicadores globales de todo tipo, según el foco de las noticias.

Pero serán los números y el tiempo los que podrán poner en perspectiva toda esta desgracia y transformarla en verdadera oportunidad para un nuevo comienzo y un nuevo contrato social más justo, sensato y feliz. Ese es mi deseo.

NdeR: Si te interesó esta nota y querés comunicarte con el autor, podés enviar un mail a elfaronoticias@hotmail.com . También pode participar enviando un cuento, ensayo u opinión sobre la pandemia del Cobid-19.